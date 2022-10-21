百萬高端戰士「2天補打僅個位數」　王必勝坦言：使用率偏低

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心19日宣布高端疫苗補打政策，估計符合資格人數最多達百萬人。指揮中心指揮官王必勝今（21）日表示，到目前有使用到人數是個位數，1922防疫專線進線詢問有92通，當中有14通入案解釋，整體來看使用率偏低，影響滿少。

日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。

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指揮中心19日宣布，即日提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗1到3劑不等。接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

▲打高端赴日受阻，指揮中心開放補打。（圖／指揮中心提供）

王必勝日前說明，國內第一劑打高端估計有100萬人，三劑皆打高端約有30幾萬人，以此估算最大量約百萬人，目前疫苗庫存應足以因應，如果有不足，會再去進行相關採購。

開放補打已經2天，王必勝今日回應，目前有使用到是個位數，1922防疫專線進線詢問有92通，當中有14通入案會和對方進一步說明，整體來看使用率偏低，影響滿少。

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

台大醫院醫師李秉穎今日特別出席記者會說明高端議題，被問及補打應該如何選擇，他表示，目前有的疫苗可分為兩大類，一個mRNA（莫德納、BNT）一個是蛋白疫苗（Novavax），至於AZ等腺病毒載體疫苗已經沒貨就不列入考慮。

其中mRNA免疫反應特別強，原始株臨床試驗顯示保護效果達到95%，不過接種後發燒比例10%~20%，全身痠痛等不良反應也比較多；至於蛋白疫苗臨床試驗保護效果接近90%，不良反應等副作用特別少，以發燒來說第一劑幾乎是0%。

整體而言，mRNA抗體反應比較高，蛋白疫苗副作用少，民眾可以自行依照需求選擇。