命理師曝「2年前馬國女大生命案」內幕：冤魂跟著變態魔

▲梁嫌（左）將鍾女擄回車內意圖猥褻，過程中不慎將她勒斃。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市近日發生大馬女學生命案，一名馬來西亞籍的24歲蔡姓女學生遭30歲陳姓男子殺害，震驚社會。事實上，這已不是第一次有外國女學生在台遇害，台南長榮大學一名馬來西亞籍的鍾姓女大生，2年前在學校附近遭男子梁育誌擄走，因奮力抵抗男方侵犯，最後慘遭麻繩勒斃，被棄屍在高雄阿蓮山區。

警方調查，鍾姓女大生2020年10月28日晚間從學校返回租屋處，當時還曾和同學通過電話，不料之後手機怎麼打都不通，讓友人驚覺不對勁，趕緊通知教官並報警，無奈未能阻止憾事發生；警方事後循線逮到28歲梁男，並在他的車內驗出血跡反應，同時查獲大量女用內褲，懷疑他就是開著該輛白牌車棄屍。

事後，梁男坦承犯案，供稱先前曾在附近抓人，但沒成功，所以這次改用麻繩，而自己並不認識鍾姓死者，單純是看她落單，遂用麻繩把人拖上車意圖性侵，結果一時失手把對方勒斃，後來他為了掩蓋犯行，原想把屍體棄置在東山，但半路折返，伴屍長達19小時後，才決定將死者棄屍在高雄阿蓮山區。

▲梁育誌一審遭判死刑。

對此，命理師張旭初透露，鍾女在車上被勒斃後，其中3魂就緊緊跟著梁男，且怨氣相當深重，導致凶手倉皇不安，才會開車繞了200多公里，且整整23小時未能闔眼，明顯是遭到冤魂纏身；至於鍾女剩下的7魄，則會留在屍體旁或棄屍地點附近，靜靜等待有緣人發現，使得警方能迅速找到遺體位置。

張旭初進一步指出，鍾女是馬來西亞人，如今命喪台灣，客死異鄉又無法入土為安，所以當她死後被丟棄在陌生的山區時，亡魂通常會手足無措，只記得遇到可怕的事，並不知道自己已不在人世，而此時轄區的土地公就會現身幫忙，除了替死者伸冤、幫助警方破案，也會秉告閻羅王，讓亡魂能夠盡快轉世投胎。

今年3月，橋頭地院審結宣判，認為梁育誌沒有教化可能，依殺人等罪判處死刑，褫奪公權終身；梁不服上訴高雄高分院，全案仍在審理中。另外，鍾女家屬附帶民事求償2000萬元部分，則由橋頭地院審理中。

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