新北萬聖節府中搞什麼鬼？　侯友宜推「卡丁車體驗」勇闖恐怖隧道

▲「2022府中搞什麼鬼」將於10月29日(六)在板橋府中商圈登場。（圖／新北市府提供，下同）

記者詹宜庭／台北報導

萬聖節將至，新北市預計於10月29日在板橋府中商圈推出「2022府中搞什麼鬼」活動，除了變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等趣味活動外，今年更首度以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，推出卡丁車體驗活動。新北市長侯友宜20日表示，市府積極推動「府中美學示範基地」計畫，今年也結合中小企業處補助，強化府中商圈的品牌形象。

侯友宜透露，市府從10月開始到萬聖節前夕舉辦多個系列活動，成功帶動當地商圈業績成長。府中萬聖節已邁入第12年，每年都吸引許多民眾參與，這次更首度推出卡丁車體驗，在賽道途中設計恐怖隧道，讓民眾感受萬聖節的恐懼氛圍。另外，新北市府也針對活動推出「新北購遊趣」振興方案，憑消費滿額發票即能獲得1次抽露營車的機會。

新北市板橋區商圈景觀發展協會理事長劉朝翔表示，市府持續協助推廣府中商圈品牌，從亮點美學店家到友善店家來協助商圈品牌的建立，這次也串聯商圈內100家店家共同推出優惠活動，鼓勵大家前往府中商圈的店家進行消費，期盼透過舉辦萬聖節活動，為店家增加知名度，帶動消費商機。

經發局說明，今年萬聖節以「百鬼夜行，恐懼狂飆」為主題，推出許多不同以往的活動，除了每年的變裝踩街遊行外，晚上還有專業的「百鬼夜行」踩街活動與市集「恐懼販賣所」、不給糖就搗蛋「糖果！納命來」、DIY手作、哥哥姊姊帶動跳等多樣化活動，透過塑造氛圍以及各式活動，讓民眾感受最不一樣的萬聖節，在府中暢遊一整天。

經發局補充說明，今年變裝比賽總獎金高達26萬元，開放報名時間只至10月25日為止，而卡丁車體驗活動、DIY手作活動將在10月21日中午12點準時開放報名。