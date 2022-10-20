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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳台美討論聯合生產武器　外交部：密切討論強化不對稱戰力

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外媒報導，美國總統拜登的政府正在考慮一項與台灣聯合生產武器的計畫，目的在於提升美國設計武器的產能、加速移交，以及強化對中國的嚇阻力。外交部發言人歐江安20日在例行記者會表示，台美雙方對如何強化台灣的不對稱戰力一直有密切討論，但無進一步的評論。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）近日報導，一名直接知悉拜登政府內部商議狀況的消息人士坦言，台美聯合生產武器已展開初步討論。模式可能是由美國國防公司提供技術、在台灣製造武器，或是在美國運用台製零組件製造武器。

歐江安今天表示，台美安全合作夥伴關係十分堅實，美國歷任政府也一再重申基於《台灣關係法》及六項保證的對台安全承諾；雙方對如何強化台灣的不對稱戰力一直有密切討論。但外交部針對相關報導並無細節可以分享，也沒有進一步評論。

歐江安說明，拜登政府上任以來，延續近年來對台軍售常態化的政策，已6度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視。面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心，我國政府也會持續與美國合作，強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實我國國防、捍衛國家安全。

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