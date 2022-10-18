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寄生帳號的末路？Netflix將推新功能　為拒絕免費共用鋪路

▲Netflix。（圖／路透）

▲Netflix將推新功能，疑似要斷絕免費共用。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Netflix 近期用戶流失狀況嚴重，為了提高收入，Netflix 持續在測試讓用戶避免更想帳號的方法，Netflix 官方表示，正在推出一項新的「個人資料轉移」（Profile Transfer）功能，讓共享帳號的用戶可以把資料轉移到新的帳戶，包含觀看紀錄、喜好等等。

Netflix 宣布，用戶現在可以將共享帳號資料轉移到另一個 Netflix 帳戶，而不會丟失內容推薦、觀看歷史、我的列表、保存的遊戲和其他個人設定。這也被外媒認為，此舉是為了讓使用朋友或家人帳戶的人訂閱付費的一種方式，也打擊共享帳號。

Netflix 在 2022 年第一季度失去了超過 20 萬的訂閱者，而數據顯示更多人繼續遷移到其他串流媒體平台。

幾個月前，Netflix 採取打擊密碼共享的措施。在部分拉丁美洲國家，Netflix 現在可以識別同一帳戶但在不同位置的多個登錄。用戶需要為「額外的用戶」支付 2.99 美元左右的費用。

從 2021 年 1 月到 2022 年 8 月，Netflix 的全球市場占比從 32% 下降到 27%。與此同時，研究數據顯示，Disney+、HBO Max 和 Apple TV+ 等價格更低的平台吸引更多訂閱者。

外媒 9to5mac 認為，消費者在串流媒體平台方面有多種選擇，其中許多平台比 Netflix 便宜得多。例如，雖然 Apple TV+ 訂閱費用為每月 4.99 美元，但 Netflix 的 4K 計劃每月收費 19.99 美元。

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