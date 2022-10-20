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高虹安被爆違法兼職舉證自清　柯建銘：妳不是永遠的天之驕女

▲▼立法院 民進黨總召柯建銘聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安再爆爭議，民進黨立委賴瑞隆19日在立院經濟委員會質詢，指高虹安日前在資策會任職時，兼任資策會衍生公司科智企業業務處長，涉違法兼職。對此，高虹安20日回應，當時她只是輔導企業的資策會基層員工，還曾在2016年為總統蔡英文、時任經濟部次長沈榮津介紹；但民進黨立法院黨團總召柯建銘喊話，斐陶斐的桂冠沒有辦法掩護高的犯罪行為，不要再瞎扯了。

資策會執行長卓政宏昨天在立法院答詢時稱，已於上周四對高發出律師函主張研究論文著作權，至今未收到回函，如果後續仍未獲解釋，最晚下周一將對高正式提出侵權告訴，而高虹安反批國家機器追殺她。

對此，柯建銘今天上午在立法院受訪說，他要先跟高虹安講一句話，「妳不是永遠的天之驕女」，斐陶斐的桂冠沒有辦法掩護她的犯罪行為，高虹安昨天參與經濟委員會質詢，可以提出她自己的主張，但她不做，事實上，高虹安在資策會10年間她是「人生勝利組」，從拿博士、到鴻海、擔任不分區立委、選新竹市長，是完美的計劃，但若拆開來看，這10年就是「寄生資策會」、假公濟私、圖利自己詐欺公款。

柯建銘說，資策會已經表示要提告了，高虹安仍沒辦法答覆，但她應該勇敢面對問題，這不只是職場倫理的問題，而是非常嚴肅的法律問題，資策會昨天已經回答得很清楚，高虹安必須面對民事、刑事的問題，「妳要了解，沒有所謂施壓，東廠、西廠的問題，妳不要再瞎扯了！」高虹安應該證明自己是清白的，否則她可以挑戰檢察官偵查的權力嗎？可以挑戰法律嗎？

柯建銘說，高虹安是一位政治人物，要選新竹市長，當一名政治人物的價值是非是很重要的，誠信和信賴是很重要的，「誰敢投給妳呢？妳當新竹市民是空氣啊？」柯說，政治是很嚴肅的，人品和態度是非常重要的，不僅要獲得人民的信任，「連做朋友都不敢跟你做朋友！新竹市民敢把未來交給這樣一個說謊逃避的人嗎？」這次選舉就是價值選擇，代表新竹市要往上提升，還是向下沈淪。

▲▼經濟委員會 農委會主委陳吉仲 立委高虹安 詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委高虹安。（資料照／記者屠惠剛攝）

對於柯建銘批評說法，高虹安稍早受訪說，不曉得為什麼新竹市長選舉彷彿是柯建銘自己要出來參選？這樣口出狂言、對自己做這麼多人身攻擊，即便他是非常資深的立院長輩，自己仍然無法忍受，希望柯在指控人、造謠抹黑前，一定要有所本，「希望他可以好自為之」。

至於高虹安任職資策會期間兼任衍生公司科智企業業務處長一事，高虹安表示，她2016年曾在南港展覽館舉辦的電腦展上，穿著科智企業的制服，在資策會和工業局的場合，幫總統蔡英文、行政院副院長沈榮津進行導覽，當時新聞稿和照片都是由資策會所提供，顯示資策會當時的主管都知情，「2022年被2016年的自己打臉」，不曉得資策會現在遭受什麼樣的壓力，才會出現改口及說謊？

高虹安強調，科智企業是資策會的衍生新創公司，當時是在資策會的鼓勵之下，來進行企業輔導，且該公司也有繳付技轉金給資策會，身為資策會的基層員工，輔導該公司也是非常重要的使命，例如2014年她就協助科智企業參與美國舉辦的企業挑戰賽，為什麼到了2022年就突然變成高虹安不報備、違法兼職做這些事情？當時她只是一名基層員工，絕對沒有瞞天過海做違法的事情那麼大的權力。

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