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美研發致死率80%新冠病毒　醫曝「第一作者台灣人」！

▲美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）公布新冠病毒的顯微鏡照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲COVID-19病毒大流行過去3年對全球造成嚴重衝擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

美國波士頓大學研究室將新舊COVID-19病毒株結合，發現在實驗老鼠身上研究出致死率能夠高達80％，不過這項消息傳出後立刻引起科學界撻伐，認為此行為是在玩火。胸腔科醫師蘇一峰今（20）日發文指出，該研究的第一作者是台灣人，並語帶嘲諷地說，「誰說台灣沒有人才」。

胸腔科醫師蘇一峰今日在臉書寫下，「美國波士頓震驚世界的Omicron-S病毒加強研究的第一作者是台灣人（博士後研究員）！台灣買不到核彈，可以發展生化武器（誤），誰說台灣沒有人才！」

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根據網路資料，該研究第一作者陳大元（Da-yuan Chen）畢業於中興大學獸醫公共衛生學研究所碩士，並在紐西蘭奧塔哥大學取得博士學位，目前為美國波士頓大學博士後研究員，研究領域為病毒學、微生物學和分子生物學。 

▲▼美研發致死率80%新冠病毒「第一作者台灣人」！醫：誰說台灣沒人才。（圖／截自蘇一峰醫師臉書） 

▲蘇一峰發文指該研究第一作者是台灣人。（圖／截自蘇一峰醫師臉書）

英國《每日郵報》披露，這項研究中，來自波士頓和佛羅里達的研究員團隊將Omicron病毒株的棘蛋白取出，並移植到武漢COVID-19原始病毒株上，接著觀察實驗鼠在感染這種變種病毒後的反應，結果顯示，「Omicron對老鼠只造成輕微、非致命感染，但新變種病毒會導致嚴重疾病，致死率為80％。」

近日多種Omicron變異病毒株已能清楚看出，棘蛋白變異是主要原因，但研究員表示透過這項研究，顯示將除了棘蛋白之外的病毒構造改變，會實際影響致死率。研究團隊指出這款變種病毒產生的病毒顆粒，是原始病毒的5倍之多。

消息傳出後引起科學界反彈，以色列政府首席科學家夏皮拉（Shmuel Shapira）就嚴正表示，「這（研究）應該完全禁止，根本是在玩火。」紐澤西新布倫瑞克羅格斯大學（Rutgers University）化學家伊布萊博士（Dr Richard Ebright）指出，這項研究很明顯是「增強功能研究」，「如果我們要避免下一個實驗室引發的疾病大流行，監督實驗室研究的力度就必須加大。」

實驗引發眾怒後，波士頓大學否認在做「增加功能研究」，表示研究已經過生物安全委員會（IBC）和波士頓公衛委員會的審查許可。大學方也駁斥媒體報導是在誇大部分訊息，扭曲研究的內容和目的，研究並非刻意製造新的致命病毒株，而是透過Omicron與原始病毒株進行比較做研究，至於媒體不斷強調致死率高達80％，是適用在實驗用的小老鼠上，若作用在人體上不會有相同的致死率。

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