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想進科技業！32歲男錄取四大研究所「要讀嗎」　過來人見科系搖頭

▲▼上班族,年輕人,運動,肌少症,豌豆蛋白,大豆蛋白。（圖／Pexels）

▲32歲電機男想讀研究所轉換跑道到科技業。（示意圖／Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

有些人為了轉換工作跑道會去讀研究所，就有一名國立電機系畢業的32歲網友表示，自己想要從事科技業，但無相關工作經驗，不過今年錄取了四大（意即台大、清大、交大、成大）通訊所，但又擔心畢業後即失業，疑惑自己該不該讀。不少網友看到通訊所都認為：四大很值得，但通訊沒搞頭。

一名網友在PTT科技版以「30歲後讀研究所的價值？」為題發文，表示自己今年32歲，國立電機學士畢業，想轉換跑道去從事科技業，但無相關工作經驗，今年錄取了四大通訊所，不過細想後發現，若順利畢業屆時也34歲了，「科技業還會有人收嗎？這樣是否還有唸的價值？」

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▲網友發文詢問鄉民。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發文詢問鄉民。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即引發熱烈討論，網友們紛紛留言，「科技業去面一圈就知道值不值得」、「可以的，30歲不嫌晚，你看在職專班滿多更老的」、「問學歷的價值不如問你自己的價值在哪」、「文憑只是一張紙，請記得花這兩年下去最大的收穫必須是專業上的能力或知識而不是文憑，否則毫無意義」、「人生是你的，沒有經濟壓力，想讀就讀吧」、「這個問題你報考的時候沒想過嗎？」。

但也有不少人認為通訊所沒必要唸，「如果是電機或資工所就可以考慮唸」、「學士畢業十年沒工作經驗　其實也沒差了」、「不用讀了 景氣趨勢向下」、「人生還很長 拜託不要目光短淺 重點是你想要什麼」、「成大電通所都是後段大學去念的」、「建議讀也要讀 IC 設計相關的 跳去 IC 設計業」、「四大很值得，但通訊沒搞頭」。

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