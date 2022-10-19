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謝和弦聲請「繼續列名候選人」吞敗　法院判決理由曝

▲▼謝和弦 。（圖／記者游宗樺攝）

▲謝和弦（中）日前和律師蘇煥智（左二）到台北高等行政法院遞狀聲請暫時狀態處分，要求中央選舉委員會應讓他暫列候選人名單 。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人「阿扣」謝和弦登記參選今年台北市第五選區（萬華、中正）市議員，但因犯毒品案被判刑4月定讞尚未執行完畢，日前被中央選舉委員會取消參選資格，謝和弦緊急聲請定暫時狀態處分，要求中選會讓他繼續列名候選人，台北高等行政法院審理後，今裁定駁回謝和弦的聲請，可抗告。

台北高等行政法院裁定理由指出，《公職人員選舉罷免法》規定，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢，不得登記為候選人，但受緩刑宣告者，不在此限，而依現行實務見解，這項不得登記參選的限制，是以「登記時間截止時」為準。

裁定理由指出，今年九合一大選的登記期間已在今年（2022年）9月2日截止，當時謝和弦的毒品案易科罰金分期付款尚未繳清，屬於被限制不得登記參選的「尚未執行完畢」狀態，若暫時准許參選，勢必干擾其他符合參選資格者的得票、影響選舉結果，審酌公共利益的維護，顯然優於不得參選對謝和弦可能造成的傷害，因此認定謝和弦本件聲請不具備必要性。

現年35歲的謝和弦先前於2020年，被查獲完成觀察勒戒僅3個月就再犯吸食大麻毒品，今年6月23日被新北地院依施用第二級毒品罪判刑4月、得易科罰金12萬元定讞，謝和弦獲執行檢察官同意分3期繳納易科罰金，約定今年8月19日、9月19日和10月18日付款。

謝和弦隨即於9月1日辦妥參選台北市第五選區市議員的登記，並於本月（10月）14日提前將最後1期易科罰金繳清，但中選會當天公告九合一大選候選人名單，以謝和弦的毒品案尚未執行完畢、不得登記為候選人為由，取消他的參選資格。

謝和弦認為中選會不准他參選的行政處分有誤，也沒讓他有陳述機會，和律師討論後認為提起撤銷之訴根本趕不上選舉進度，因為本月21日將抽籤決定候選號次、下月（11月）26日就要投票，謝和弦因而在本月18日向台北高等行政法院遞狀聲請暫時狀態處分，主張應以中選會公告候選名單之日為準，當天他已執行完畢，要求中選會讓他暫列候選人名單，以免無法參選造成不可回復的損害。

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