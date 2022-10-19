柯文哲將合體鍾東錦　綠營嘆：這就是民眾黨的新政治？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

傳無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日將到台北「市政交流」，與台北市長柯文哲同框，也被外界解讀是民眾黨另一選戰佈局，對此，民進黨團19日回應，若民眾黨選擇與黑道站在一起，黨團感到非常遺憾，並質疑這難道是柯文哲所謂的「新政治」？

年底苗栗縣長選戰部分，國民黨提名謝福弘、議長鍾東錦則脫黨參選，讓本屬藍營傳統鐵票區的苗栗陷入分裂狀況，且兩人都有意支持台北市長、民眾黨主席柯文哲支持，更為此互相放話。

而近日傳出鍾東錦跟柯文哲即將同框，對此，民進黨立法院黨團幹事長羅致政強調，苗栗縣長選舉絕不是單純的藍綠對決，是「是非黑白」的問題。面對擁有黑道背景的縣市長候選人，「如果民眾黨號稱白，卻選擇跟黑站在一起，我們非常遺憾。」

民進黨立法院黨團副書記長林楚茵質疑，柯文哲所謂的新政治，難道就是跟黑道背景、政治洗白的土地主人站在一起，將地方的政治金權結合在柯文哲身上？柯文哲過去強調的白色力量，難道就是這樣子的「黑白配」？

民進黨團指出，這一位玩土地、玩金流、玩刀子的議長，連國民黨都不敢提名他，台灣過去地方政治史上這麼有爭議的人，最多只當到議長，還沒有當過縣市首長。