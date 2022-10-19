重陽敬老廣發200元毛毯求支持　霧峰里長參選人涉買票5萬交保

▲台中地檢署查扣霧峰區施姓里長候選人發送的毛毯禮盒。（圖／台中地檢署提供）

記者白珈陽／台中報導

大選將至，台中地檢署大力查賄，台中市霧峰區施姓里長參選人，涉嫌於重陽節發送市價200元的毛毯給選區選民，檢警獲報後展開調查，傳喚里民、相關證人等28人，並查扣16盒毛毯禮盒，認施姓里長參選人、黃姓幹部涉違反違反選罷法投票行賄罪，複訊後各命5萬元、2萬元交保。

台中地檢署表示，今年9月間接獲賄選情資，稱台中市霧峰區施姓參選人利用重陽佳節機會，以社區發展協會的名義，贈送選民「敬老禮品」，禮品為市價200元的毛毯禮盒，藉以尋求里民支持。

專案小組多日蒐證，主任檢察官詹益昌18日指揮台中調查處、機動站、轄區警方等單位，持21張搜索票兵分多路搜索17個地點，傳喚里長參選人、選民等28人到案說明。檢方複訊後認施姓參選人、黃姓幹部涉嫌違反選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，分別諭知5萬元、2萬元交保。

台中地檢署呼籲，各級候選人應以政見理念爭取選民認同、支持，如以金錢、餐宴、招待旅遊或贈與禮品等行為請選民投票，均屬賄選行為，已涉犯公職人員選舉罷免法。本署將持續蒐報各類賄選情資，如涉賄選情事將嚴加究辨，以維護選舉之清明與公正。