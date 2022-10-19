　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北熊好券回歸！6抽2最高拿2千　這2款最好用

記者黃翊婷／綜合報導

「台北熊好券2.0」昨日（18日）下午開放填寫意願登記，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，將從6種票券中選取2種，最高可拿2000元。《東森新媒體ETtoday》整理出6種票券的使用方式，其中饗購券、市集券因為使用通路多，被認為是很好用的券種。

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

▲台北熊好券2.0共有6種票券。（圖／台北市政府提供）

台北市政府這次推出的「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，總計發行69.6萬份，18日下午開放填寫意願登記，至10月24日下午6時截止，預計10月25日抽獎。此次登記方式不同於前次，除了現有的台北通APP之外，還新增可透過健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員上網登記，另外，台北市政府也與統一便利超商合作，民眾可於ibon機完成意願登記。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北熊好券2.0昨日（18日）起開放登記。（圖／記者袁茵攝）

台北熊好券2.0與去年一樣採用數位票券模式，民眾登記時不用排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。住宿券每張500元，抽中可獲得2張；市集券為每張100元，抽中可獲得10張；饗購券、藝文券、運動券、農好券皆為每張100元，抽中可獲得5張；也就是說，如果選擇住宿券加上市集券，相當於可以一口氣拿到2000元。

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

▲台北熊好券2.0預計10月25日抽獎。（圖／台北市政府提供）

● 熊好住（住宿券）

住宿券共發行2.3萬份，每份有2張，每張面額為500元。

住宿券每晚每房最多可使用2張，平、假日皆可使用，但只供住宿消費使用（僅限自由行旅客於參加本活動之旅館使用），不適用其他消費項目，而且不可轉移或轉售。民眾入住前須預先訂房，告知旅館將使用住宿券，並在辦理入住登記時主動出示票券。

訂房方式：限透過本專案旅宿業官網或電話訂房，其餘管道皆不適用。

● 熊好買 （饗購券）

饗購券共發行48萬份，每份有5張，每張面額為100元。

饗購券單筆消費不限使用張數，適用於台北市零售及餐飲業店家，但不含超商（市）、大賣場、無店面零售及特許娛樂事行業等，同樣不可轉移或轉售。由於使用通路最多，發行份數也最大，預計將會是最多人登記、最好使用的券種。

另外，饗購券還有熊好買特店加碼，持本券至熊好券特店店家搶先使用，且消費達300元以上，有機會領取加碼券300元。

台北熊好券2.0。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲饗購券、運動券、藝文券有額外加碼。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

● 熊愛動（運動券）

運動券共發行4萬份，每份有5張，每張面額為100元。

運動券單筆消費不限使用張數，適用於台北市公有委外運動場館、民營運動場館，且屬該場館業者經營之銷售商品（服務）及運動服務業者等，但不可轉移或轉售。

運動券同樣有熊愛動特店加碼，民眾持本券至熊好券特店店家搶先使用，且消費達300元以上，有機會領取加碼券300元。

● 熊好呷（市集券）

市集券共發行7.3萬份，每份有10張，分為4類票券，包含公有零售市（商）場4張、攤販集中場3張、地下街2張、通用券1張（可在以上所有場域使用），每張面額為100元。

市集券適用於配合台北市政府「台北熊好券2.0」振興活動之市場處轄管公有零售市場、攤販集中場（區）、地下街店舖，在同一時間、同一消費場所之單筆消費，可不限民眾使用張數，但要注意應依4類票券的場域數量使用。

另外，市集券有使用期間限定，過後將失去效力，而且不得換現、不得找零、不得儲值、不可轉移或轉售，若已經使用、誤用、誤刪或過期，將不再補發，民眾使用前請先確認使用期限以及是否於正確地點使用。

● 熊好看（藝文券）

藝文券共發行4萬份，每份有5張，每張面額為100元。

藝文券單筆消費可不限使用張數，適用於配合台北市政府「台北熊好券」振興活動之藝文創作者、藝文店家或通路，但不可轉移、轉售或於使用後要求退券。

藝文券還有熊好看特店加碼，民眾持本券至熊好券特店店家搶先使用，且消費達300元以上，有機會領取加碼券300元。

● 熊好玩（農好券）

運動券共發行4萬份，每份有5張，每張面額為100元。

農好券單筆消費可不限使用張數，適用於配合本市「台北熊好券」振興活動之休閒農業場域，適合家庭出遊使用，不可轉移或轉售。

▼台北熊好券2.0總計發行69.6萬份。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北熊好券2.0。（圖／台北市政府提供）

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
岳庭15歲兒罹怪病「163公分僅39kg」　2年前一度命危
法拍屋點交驚見白骨！報警氣爆又見焦屍　高大成曝1疑點
怪力男、法官同場開轟！洋基挺進美聯冠軍戰強碰太空人
知名電競直播主涉嫌販毒被抓！新莊租屋處找到116克大麻、封口
不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女　公園雙人體操「摸上去一下下」
美研發「更強COVID病毒株」致死率80％！　挨批根本玩火
陳艾琳要辦婚禮了！　「認識15年」嫁最好朋友：15年也不過是

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣這點防疫超強！　外國妹：真厲害

高中同學竟是「爸爸的小情人」　媽媽還知情：男人需要放風新鮮感

高中同學竟是爸爸包養「小情人」　媽媽爆料：她自己找上門的

台北熊好券回歸！6抽2最高拿2千　這2款最好用

三大新變異株侵台！6QA一次搞懂「亞洲下個強勢株」　4種症狀曝光

今晨17℃！恐新颱最快生成時間曝　2地區變天

老公教召回家變準爸爸！她遭疑出軌「躲房間摸孕肚流淚」…網氣炸

影／猛男初體驗女僕咖啡廳！　比手勢唸咒語尷尬到想哭

影／女兒拒絕回家秒跌蓮花池！　爸錄下崩潰過程笑歪

影／新手爸秀抱娃方法使勁搖　妻嚇壞：她會變豆漿

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

豹貓狂繞紙箱想抓牽繩！　重複畫面...網：是GIF圖

台灣這點防疫超強！　外國妹：真厲害

高中同學竟是「爸爸的小情人」　媽媽還知情：男人需要放風新鮮感

高中同學竟是爸爸包養「小情人」　媽媽爆料：她自己找上門的

台北熊好券回歸！6抽2最高拿2千　這2款最好用

三大新變異株侵台！6QA一次搞懂「亞洲下個強勢株」　4種症狀曝光

今晨17℃！恐新颱最快生成時間曝　2地區變天

老公教召回家變準爸爸！她遭疑出軌「躲房間摸孕肚流淚」…網氣炸

影／猛男初體驗女僕咖啡廳！　比手勢唸咒語尷尬到想哭

影／女兒拒絕回家秒跌蓮花池！　爸錄下崩潰過程笑歪

影／新手爸秀抱娃方法使勁搖　妻嚇壞：她會變豆漿

文山凌晨槍響！莽男連開3槍「13分鐘後投案」　親曝逞兇原因

柯瑞「領戒之夜」超狂數據曝！　湖人第2名主力拇指動刀

台灣這點防疫超強！　外國妹：真厲害

橫向相機新設計！平價iPad新品正式宣布　售價1萬5有找

全雞分切拆解成30幾種部位　東區新燒鳥專門店10／20開幕

養地兼收租？　揭密新北5間獨棟麥當勞神秘法人房東

高中同學竟是「爸爸的小情人」　媽媽還知情：男人需要放風新鮮感

UNIQLO聯名《SPY×FAMILY 間諜家家酒》　安妮亞顏藝+大白狗彭德登場

俄羅斯爬著找伊朗！　澤倫斯基：俄自曝軍事和政治都已破產

妝前敷小心爛臉！皮膚科醫師曝「敷面膜4大誤區」　浪費錢還沒用

綿羊豬寶寶擠水盆泡澡　閉眼享受XD露幸福表情

生活熱門新聞

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

好市多新上架「海鮮組合」！網見照片罵爆

Angelababy暴瘦、臉垮崩壞片曝光

今晨17℃！恐新颱最快生成時間曝　2地區變天

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

路口直擊「巡弋飛彈」　網看傻：小黃真衰

女友陪老闆吃飯賺錢　2年後懷孕！他愣：我都有戴套

她結婚3年到宮廟求子！師父勸：捐10萬積陰德

拒回家跌蓮花池　女兒崩潰爸笑歪

廠商彌月蛋糕搞錯款式！他見照片崩潰

更多熱門

相關新聞

熊好券2.0才起跑　就有詐騙假網站

熊好券2.0才起跑　就有詐騙假網站

台北市政府為了振興經濟，推出「台北熊好券2.0」並於18日下午開放登記，於 25日抽籤選出幸運兒，不料登記才剛開放沒有多久，網路上就出現可疑的非官方網站。台北資訊局發現後，為避免民眾權益受損，已立即通報各入口網站，並請警察局協助了解。

柯未公布熊好券登記時間　藍綠議員齊轟

柯未公布熊好券登記時間　藍綠議員齊轟

「熊好券2.0」預計最快下月發　1000元市集券、60萬份500元饗購券

「熊好券2.0」預計最快下月發　1000元市集券、60萬份500元饗購券

熊好券要來了　議員憂基層店家無受惠

熊好券要來了　議員憂基層店家無受惠

北市振興再一波！　718公布「類熊好券」方案

北市振興再一波！　718公布「類熊好券」方案

關鍵字：

熊好券

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

「甲狀腺結節」會癌變！留意「6大警覺症狀」

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

網傳4架F-16叛逃　空軍譴責：假消息

好市多新上架「海鮮組合」！網見照片罵爆

金鐘倒數3天…視帝爆「不能來了」！誇張腳傷照曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

更多

最夯影音

更多
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面