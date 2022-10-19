台北熊好券回歸！6抽2最高拿2千　這2款最好用

記者黃翊婷／綜合報導

「台北熊好券2.0」昨日（18日）下午開放填寫意願登記，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，將從6種票券中選取2種，最高可拿2000元。《東森新媒體ETtoday》整理出6種票券的使用方式，其中饗購券、市集券因為使用通路多，被認為是很好用的券種。

▲台北熊好券2.0共有6種票券。（圖／台北市政府提供）

台北市政府這次推出的「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，總計發行69.6萬份，18日下午開放填寫意願登記，至10月24日下午6時截止，預計10月25日抽獎。此次登記方式不同於前次，除了現有的台北通APP之外，還新增可透過健保卡、自然人憑證、台北通（卡）會員上網登記，另外，台北市政府也與統一便利超商合作，民眾可於ibon機完成意願登記。

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▲台北熊好券2.0昨日（18日）起開放登記。（圖／記者袁茵攝）

台北熊好券2.0與去年一樣採用數位票券模式，民眾登記時不用排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。住宿券每張500元，抽中可獲得2張；市集券為每張100元，抽中可獲得10張；饗購券、藝文券、運動券、農好券皆為每張100元，抽中可獲得5張；也就是說，如果選擇住宿券加上市集券，相當於可以一口氣拿到2000元。

▲台北熊好券2.0預計10月25日抽獎。（圖／台北市政府提供）

● 熊好住（住宿券）

住宿券共發行2.3萬份，每份有2張，每張面額為500元。

住宿券每晚每房最多可使用2張，平、假日皆可使用，但只供住宿消費使用（僅限自由行旅客於參加本活動之旅館使用），不適用其他消費項目，而且不可轉移或轉售。民眾入住前須預先訂房，告知旅館將使用住宿券，並在辦理入住登記時主動出示票券。

訂房方式：限透過本專案旅宿業官網或電話訂房，其餘管道皆不適用。

● 熊好買 （饗購券）

饗購券共發行48萬份，每份有5張，每張面額為100元。

饗購券單筆消費不限使用張數，適用於台北市零售及餐飲業店家，但不含超商（市）、大賣場、無店面零售及特許娛樂事行業等，同樣不可轉移或轉售。由於使用通路最多，發行份數也最大，預計將會是最多人登記、最好使用的券種。

另外，饗購券還有熊好買特店加碼，持本券至熊好券特店店家搶先使用，且消費達300元以上，有機會領取加碼券300元。

▲饗購券、運動券、藝文券有額外加碼。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

● 熊愛動（運動券）

運動券共發行4萬份，每份有5張，每張面額為100元。

運動券單筆消費不限使用張數，適用於台北市公有委外運動場館、民營運動場館，且屬該場館業者經營之銷售商品（服務）及運動服務業者等，但不可轉移或轉售。

運動券同樣有熊愛動特店加碼，民眾持本券至熊好券特店店家搶先使用，且消費達300元以上，有機會領取加碼券300元。

● 熊好呷（市集券）

市集券共發行7.3萬份，每份有10張，分為4類票券，包含公有零售市（商）場4張、攤販集中場3張、地下街2張、通用券1張（可在以上所有場域使用），每張面額為100元。

市集券適用於配合台北市政府「台北熊好券2.0」振興活動之市場處轄管公有零售市場、攤販集中場（區）、地下街店舖，在同一時間、同一消費場所之單筆消費，可不限民眾使用張數，但要注意應依4類票券的場域數量使用。

另外，市集券有使用期間限定，過後將失去效力，而且不得換現、不得找零、不得儲值、不可轉移或轉售，若已經使用、誤用、誤刪或過期，將不再補發，民眾使用前請先確認使用期限以及是否於正確地點使用。

● 熊好看（藝文券）

藝文券共發行4萬份，每份有5張，每張面額為100元。

藝文券單筆消費可不限使用張數，適用於配合台北市政府「台北熊好券」振興活動之藝文創作者、藝文店家或通路，但不可轉移、轉售或於使用後要求退券。

藝文券還有熊好看特店加碼，民眾持本券至熊好券特店店家搶先使用，且消費達300元以上，有機會領取加碼券300元。

● 熊好玩（農好券）

運動券共發行4萬份，每份有5張，每張面額為100元。

農好券單筆消費可不限使用張數，適用於配合本市「台北熊好券」振興活動之休閒農業場域，適合家庭出遊使用，不可轉移或轉售。

▼台北熊好券2.0總計發行69.6萬份。（圖／台北市政府提供）