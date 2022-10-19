ET專訪／張麗善憑「日頭花」精神帶雲林向前行　首曝8片花瓣由來

▲「日頭花」是張麗善的正字標記，專訪當天她首曝8片花瓣由來。（圖／記者徐文彬攝）



記者游瓊華、蔡佩旻、白珈陽／雲林報導

2018年成功將雲林縣從綠地翻轉成藍天的縣長張麗善，2022年積極尋求連任，馬不停蹄四處跑行程，眼尖的人都會發現，張麗善胸前總別的「日頭花」胸針。熟識張麗善的人都知道，這朵八片花瓣的日頭花，不僅是她的標記、更是她的信仰與動力，但鮮少人知道8片花瓣由來。

「日頭花，無驚雨打，無驚風吹，是伊是伊，陪伴阮，勇敢向前飛」這首台語詩是前立委黃逢時為張麗善創作，日頭花就是向日葵，寫出張麗善外表堅毅內心柔軟、不畏辛苦、為雲林服務的拼勁與態度。

▲張麗善信奉法華經，經文中提到「如蓮華在水」，當中蓮花亦是8瓣，張麗善便設計出8瓣日頭花。（圖／記者游瓊華攝）



「這是日頭花喔，不是向日葵，也不是太陽花！」專訪這天，張麗善穿著白色的POLO衫，左胸前別著的正是她的正字標記日頭花。她與我們分享，她首次參選時，以日頭花作為標記，但當時設計僅有六片花瓣，「當時我很想抽中1號，最後卻抽到8號，失望極了，後來朋友聽聞開心地說：8號就是發阿！」

另外，加上張麗善信奉法華經，經文中提到「如蓮華在水」，當中蓮花亦是8瓣，張麗善便設計出8瓣日頭花作為標誌，象徵著日頭花的溫暖，也譬喻著即便面對炎陽日曬，日頭花依舊以信心優雅的姿態向著陽光，迎向挑戰。

▲2022張麗善尋求連任，登記參選當天胸前也是別著日頭花別針。（圖／資料照片）



張麗善提到，自己3年多前上任時，雲林發展已停滯了13年，不該再原地踏步，所以喊出雲林上場的口號，希望不僅讓雲林在台灣能見度增加，更讓世界看見雲林，接下來會秉持著日頭花精神，帶著雲林加速前進，不畏風雨，希望不僅讓雲林在台灣能見度增加，更讓世界看見雲林。