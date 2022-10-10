送給自己一份禮物／感謝四期教育　讓我與「無我」相遇

文／賴芃縈。賴祥皓

賴詳皓，五十多歲，兩個女兒，一個妻子，自稱自己是個有點娘的男子漢，喜歡家事工作，舉凡家中的烹調、打掃、整理，都是他的運動日常，自營一家活動企畫公司。

父親意外命危接起與觀音大士的緣分

談起和宗教結緣應該是起始於高二那年，卸任警務工作多年的父親，在一次遭遇歹徒搶劫的事故中，為護妻使出當年空手奪白刃的本事，原已被制伏的歹徒仗著年輕力盛，一個掙脫又拾起了武器砍來，左腿中刀失血過多的父親，送醫急救後一直昏迷不醒。



束手無策的全家人只能到處求神拜佛，機緣下，全家人開始早起持「白衣觀音大士靈感神咒」，祈求父親脫離險境。數日後，父親神奇的恢復意識，在清醒的當天，他道出驚人之語，他說：「朦朧中窗戶外走來個頭戴白紗的女子，看了他的傷勢後，拿出一個像豬腳的東西，瞬間就裝到自己的腳上……」驚醒的父親就這樣睜開了眼。這下不僅清醒了，腳傷也急速的痊癒。

當時他即有感應，這是全家祈福的力量，從此固定唸咒早課。但仍不是什麼虔誠的信徒，信仰就像生命中路過的因緣，雖然存在卻不清晰。

靈異體質造就不同視野

由於有著較不同於普通人的體質，偶而可以瞥見不同維度的視覺畫面，簡稱靈異現象。幾年前，他的父親往生，誦經之際，觀想見明亮中出現耶穌，而耶穌比了往上的手勢，他感受自己身體也跟著上升，之後又看見一雙金色大腳，由於太過巨大而看不清上方為何物，便進入另一個空間，那裡有水池、蓮花以及長相奇特彩色小鳥，於是把這些景象告訴了寶祥法師，寶祥法師要求他去念阿彌陀經，唸完才驚覺原來那就是阿彌陀經中所述的景象，因此喪父之痛也適時得到了慰藉。

雖然他感覺自己越來越信佛，但人終歸是人，有著七情六慾，雖不容易記仇，可記住了永遠不會忘，不會刻意報復，卻也無法原諒，骨子裡是個愛恨分明的性情中人，只是隨著年紀增長而學會了修飾。

疫情突起死亡壟罩全球發願與眾生結善緣

2020年疫情爆發，許多生死變得很靠近，眼見這天災人禍，他便在年初為自己許了心願，希望自己從那年開始，放下過去所有的不愉快，有能力的話，希望修復所有關係扭轉成善緣。

說也巧，好事的學弟逕自安排了一場功德無量的「攤牌大會」，讓他與多年心結和解。

這段恩怨來自年輕服役時，一件重大的違反軍紀事件，全營區翻天覆地的大規模調查，軍中輔導長趁機整肅異己，把一干人等也一併處理。當時，他掌管軍中財務，自信自己是當紅炸子雞，肯定無人敢動他一根汗毛，誰知輔導長詢問菜鳥學弟可否接下財務工作？菜鳥學弟竟然一口答應，這個打擊比受處分還嚴重，誰都無法容忍真心換絕情的背叛。爾後，兩人便形同陌路，直到三十年後的一次同袍聚會。

只要是部隊聚會，他一知有此人，便會找藉口不出席，直到2020「攤牌大會」，學弟特地約了兩造，直接把當年說開，當對方解釋了自己真的很無辜，菜鳥如何拒絕在軍中擁有絕對權威的輔導長，他突然也感覺到自己的愚昧，為什麼這麼小的事情會糾結數十年，冰釋前嫌後才發現，兩人原來有相當多的共同愛好而無話不談。

寶祥師接引正式學習佛法

好事總成雙，真的一點也不假。

某日晌午，正忙碌著整理餐桌準備外出開會，一通電話，接起了與靈鷲山「四期教育」的因緣。

要說自己正式下定決心來上課聽法的關係，絕對是寶祥法師的影響，從小就認識寶祥法師，未出家時的寶祥法師外表光鮮，亮麗出眾，工作能力也強。實在很難想像，當初到底是什麼樣的力量，要具有什麼樣的智慧，才讓她放棄俗觀的璀璨人生，走入佛門。就這樣想找答案的心，開啟了探尋真理的路。

聽從寶祥法師的指示，就在2021年完成「初轉之法」的課程後，自己感觸良多，也有些懊惱為何這麼晚才聽話，如果早點來上課，肯定可以提早修改自身習氣，於是將自己這幾十年的親身體會，投稿參加「四期教育－成佛有你」的徵文活動，希望透過自己的生命故事，提供相同體會者，盡早減少遺憾，這門課程真的能為人生帶來極大的正面助力。

願自身有能力影響周遭來學習佛法智慧

而現在接著上「無我之道」的課程，從前他的臉書可是會忍不住的烙下對時事政治不滿的文字，但現在已經學會用四無量心『慈悲喜捨』來檢驗自己是不是無止盡地在貪嗔痴中打轉。他現在最希望的是自己有能力影響至親好友一同來聽課，學習佛法中的生活智慧。

我們一輩子，求神拜佛，祈求平安順利，但在面對無常時，心靈卻還是會浮載浮沉游移不定，人一生兜兜轉轉，最後生命的落點在哪？誰知道。學習「四期教育」「無我之道」最大的收穫，便是透過修行練習，時常觀照內在的靈性，既然是無「我」便無所畏懼。

▲五十知天命，學佛以後眾善奉行更希望能影響至親好友來學習。





>> 觀看 2022靈鷲山四期教育課程總覽

>> 認識更多靈鷲山成佛藍圖 四期教育