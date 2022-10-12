瘋電影／沼澤謀殺案　暴力男友無故摔死於溼地

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然叫做謀殺案，但整體感文藝氣息濃厚，整體劇本與視覺搭配得相得益彰，非常高質感的文青情懷，明明就是一個完全不識字的獨居女孩，可以變成自然學家的繪畫高手，這編劇的創意也太強大了，但因為導演將整部片的節奏調性，設定得很高明，所以一切都是那麼流暢好看，俊男美女的愛情故事，很容易過關。

雖然只是個濕地，視覺卻飽滿且自然風景舒坦，湖邊樹叢，像泥巴的泥土地，也能詩情畫意的和夕陽餘暉映照協調，整體是好看的，純樸的鄉村，善良的黑人老夫婦，漂亮的孤女成就了美好的圖畫，非常推薦。

片 名：沼澤謀殺案

英文片名：Where the Crawdads Sing

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2022-10-07

片 長：125分鐘

導 演： 奧莉維亞紐曼(Olivia Newman)

演 員： 黛西埃德加瓊斯(Daisy Edgar-Jones) 、 哈里斯迪金森(Harris Dickinson) 、 大衛史崔森(David Strathairn) 、 泰勒約翰史密斯(Taylor John Smith) 、 阿娜歐蕾莉(Ahna O'Reilly)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

改編自全球熱賣超過600萬冊、蟬聯25週紐約時報暢銷榜第一名的小說《沼澤女孩》，故事描述美國北卡羅萊納州沼澤邊的一名神秘獨居女子奇雅，因為被鎮上的兩位年輕男子吸引而展開了新的世界，最後卻因沼澤裡的一樁命案成為全鎮眾矢之的...

▲不正派的男人靠近她只為了佔便宜。

▲無依無靠還好老天賞賜了繪畫天分。

▲真愛是人生中最重要的至寶。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI