　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停百齡橋慘成泡水車！律師林智群教戰「國賠3主張」：簡訊只提淡水河

百齡橋下泡水車慘況曝，打開全是泥。（圖／李宗明攝）

▲百齡橋下泡水車慘況曝，打開全是泥。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

受到尼莎颱風外圍環流影響，各地都下起大雨，儘管下午里長曾廣播要求民眾儘速移車，但仍有不少將車子停在士林區百齡橋下的民眾來不及移車，導致愛車慘淪泡水車。律師林智群認為，如果自己是泡水車民眾的律師，會主張3點，不過再怎麼樣，就算是國賠可以成立，車主一定還是要負「與有過失」責任。

受到颱風影響，北市多處下起豪雨，不停歇的雨使得河水滿溢，蓋過河堤。士林百齡橋下16日就因河水宣洩不及，漫過河堤停車場，儘管下午里長曾廣播要求民眾儘速移車，但仍有人來不及移車，只能眼睜睜看愛車泡水，初估至少有50台車慘成泡水車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雨趨緩後，車主打開車門查看，仍有不少水溢流出來，車內還滿滿都是泥水汙垢，旁邊還有吳郭魚的屍體，只能心痛請拖吊公司前來將愛車拖走報廢。

來不及回到溪流的吳郭魚。（圖／李宗明攝）

▲來不及回到溪流的吳郭魚。（圖／CTWANT提供）

林智群在臉書提及，百齡橋50幾輛車子泡水，引起民怨，不過也有民眾拿出政府簡訊，說政府早上就通知移車了，自己不移，怪誰？市民應該為自己行為負責。林智群表示，如果自己是泡水車民眾的律師，會主張3點，一百齡橋位於「基隆河」，不是「淡水河」，二早上簡訊通知，都是提到「淡水河」，不是「基隆河」，三「基隆河」水門要關閉的通知，是到下午3時55分才有的。

通知簡訊。（圖／翻攝自臉書／林智群律師（klaw））

▲通知簡訊。（圖／翻攝自臉書／林智群律師（klaw））

林智群指出，當然如果台北市政府可以拿出「基隆河水門關閉」更早的簡訊，那就沒什麼好爭的，不過再怎麼樣，就算是國賠可以成立，車主一定還是要負「與有過失」責任的，如果損失是100萬元，車主也要負擔一部分的；不過從法律面來看，台北市政府沒義務要幫你移車或拖走，雖然之前有類似做法，但那不會因此變成市政府有這個法律義務。

延伸閱讀
慶祝同伴出獄接風宴生變　池袋黑幫「中國龍」引發場外亂鬥
台幣重貶很匯賺1／徐旭東都說「大廠有利，小廠辛苦」　世足賽加持聚陽遠東新
直銷亂象1／藍鑽經理拋家棄子10年　假面人招女下線暗組「小後宮」

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
「Model B休旅」規格曝光！　郭台銘親開車登場
《棒棒堂》男星爆婚變！　妻2度流產
黃義交殞命！周玉蔻臉書被灌爆　她突聊到死與生
快訊／陳時中座車闖紅燈！　競辦：會依法繳罰單
快訊／熊好券來了！今下午開放登記　最高可拿2000元
吉普車翻落河真相曝！　14車強闖國家公園
國三兒借女路人1000元　等半小時失望了！媽1招讚爆
3大新變異株入侵！　BF.7症狀曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

停百齡橋慘成泡水車！律師林智群教戰「國賠3主張」：簡訊只提淡水河

以為很厚！他一咬雞排驚呆「開始送空氣了」　網笑：怕你缺氧

王浩宇自曝「分手新竹職軍」原因曝！半夜偷哭討抱　網歪樓狂cue他

北部山區續防豪雨　北市士林北投「土石流警戒中」

今冷空氣最強！北台灣低溫下探1字頭　週末恐有新颱「可能路徑曝」

穿越時空訪蕉園　南大附小童驚呼香蕉祕辛多

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

直擊百齡橋下泡水車慘況！重機倒、車全爛泥死魚躺地

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

霜降要來了！開運法曝　「這月生日」小心血光

獨／「橘色惡魔」帶回家　獸醫院搭時事哏「橘貓認養秒殺」

停百齡橋慘成泡水車！律師林智群教戰「國賠3主張」：簡訊只提淡水河

以為很厚！他一咬雞排驚呆「開始送空氣了」　網笑：怕你缺氧

王浩宇自曝「分手新竹職軍」原因曝！半夜偷哭討抱　網歪樓狂cue他

北部山區續防豪雨　北市士林北投「土石流警戒中」

今冷空氣最強！北台灣低溫下探1字頭　週末恐有新颱「可能路徑曝」

穿越時空訪蕉園　南大附小童驚呼香蕉祕辛多

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

南美館「3尊殭屍罰站114天」嚇到回家了　網笑曝1體驗：說嘴一輩子

全國首創消防形象影片　南消「先鋒救援」預告片登場

滿州外海惡浪瞬間達11級　帆船故障2人驚魂！海巡急救援

「鴻海Model B休旅」規格曝光！有望比TOYOTA電動車便宜近60萬

鹿港休旅離奇撞停路邊車翻覆　後方騎士直擊「神迴轉」閃離

高雄正妹議員參選人沒擦防曬　站7小時拜票曬成「焦糖姐姐」

長新冠到底有多長？　研究曝：62％患者「染疫後1年半」還有症狀

1000元預購再開！納智捷「n⁷電動休旅」續航700km、明年下旬交車

佳冬戰備跑道4車追撞　貨車車頭撞爛「男卡駕駛座」...6人送醫

全台首間凱悅尚選飯店！新竹伊普索酒店11月開幕　住一晚每人1899起

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

生活熱門新聞

「WHY AND 1/2」明年結束營業

他斷10年友誼　被當情緒垃圾桶

百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸

20歲男被友推坑「吸1年電子煙」　醫曝下場搖頭

國三兒借路人1000元被騙　媽1招讓眾人讚爆

獨／台大發現918地震主因「有照片佐證」　學者：可幫助未來防災

免9千租金！房東只有1要求還給錢

男友常忘帶手機！閨蜜：一定有鬼...她搜包包傻了

今晨16.5℃！恐又有新颱生成變天時間曝

捷運抬頭有個肚子！他苦惱「怎判斷孕婦或肥肉」

水溝驚現高速流水屍？夾腳拖男躺平滑下山

BA.5要被取代了？3大新變異株入侵　症狀曝光

5縣市豪大雨特報！泥水灌汐萬路

才被必比登推薦！台南30年「康樂街牛肉湯」傳頂讓

更多熱門

相關新聞

北市關水門見「只出不進」就要小心

北市關水門見「只出不進」就要小心

颱風尼莎帶來豪雨，台北市百齡橋下許多車輛慘遭泡水。水利處指出，水門啟閉分為3階段，首先是宣布「只出不進」，即水位有可能淹上高灘地，建議民眾此時就將車輛移入市區。

每天幫婆婆準備三餐！人妻：嫁獨子很辛苦

每天幫婆婆準備三餐！人妻：嫁獨子很辛苦

挖到比人臉大「雞樅」　他油炸來吃曝口感

挖到比人臉大「雞樅」　他油炸來吃曝口感

泡水車理賠／5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

泡水車理賠／5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水！網臉垮：落水打1折

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水！網臉垮：落水打1折

關鍵字：

周刊王林智群泡水車百齡橋

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

「WHY AND 1/2」明年結束營業

劉雨柔首鬆口離婚主因！　

「IKEA用3年就分解」他改換系統櫃震驚了　網逆風挺

劉寶傑震怒飆罵柯文哲：你下台吧！

快訊／簡廷芮生了！「產後超仙模樣」曝光

黃義交墜樓！　友人推測「可能原因」：沒想到這麼極端

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面