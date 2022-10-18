停百齡橋慘成泡水車！律師林智群教戰「國賠3主張」：簡訊只提淡水河

▲百齡橋下泡水車慘況曝，打開全是泥。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

受到尼莎颱風外圍環流影響，各地都下起大雨，儘管下午里長曾廣播要求民眾儘速移車，但仍有不少將車子停在士林區百齡橋下的民眾來不及移車，導致愛車慘淪泡水車。律師林智群認為，如果自己是泡水車民眾的律師，會主張3點，不過再怎麼樣，就算是國賠可以成立，車主一定還是要負「與有過失」責任。

受到颱風影響，北市多處下起豪雨，不停歇的雨使得河水滿溢，蓋過河堤。士林百齡橋下16日就因河水宣洩不及，漫過河堤停車場，儘管下午里長曾廣播要求民眾儘速移車，但仍有人來不及移車，只能眼睜睜看愛車泡水，初估至少有50台車慘成泡水車。

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雨趨緩後，車主打開車門查看，仍有不少水溢流出來，車內還滿滿都是泥水汙垢，旁邊還有吳郭魚的屍體，只能心痛請拖吊公司前來將愛車拖走報廢。

▲來不及回到溪流的吳郭魚。（圖／CTWANT提供）

林智群在臉書提及，百齡橋50幾輛車子泡水，引起民怨，不過也有民眾拿出政府簡訊，說政府早上就通知移車了，自己不移，怪誰？市民應該為自己行為負責。林智群表示，如果自己是泡水車民眾的律師，會主張3點，一百齡橋位於「基隆河」，不是「淡水河」，二早上簡訊通知，都是提到「淡水河」，不是「基隆河」，三「基隆河」水門要關閉的通知，是到下午3時55分才有的。

▲通知簡訊。（圖／翻攝自臉書／林智群律師（klaw））

林智群指出，當然如果台北市政府可以拿出「基隆河水門關閉」更早的簡訊，那就沒什麼好爭的，不過再怎麼樣，就算是國賠可以成立，車主一定還是要負「與有過失」責任的，如果損失是100萬元，車主也要負擔一部分的；不過從法律面來看，台北市政府沒義務要幫你移車或拖走，雖然之前有類似做法，但那不會因此變成市政府有這個法律義務。

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