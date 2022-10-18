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男大生被退群！PO「鮑魚圖」洩憤　法官罵：令人作噁...下場慘了

上網,行動上網,在家,滑手機（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲彰化陳男不滿被同學退群，竟上「DCard」對同學指名道姓，並附上裸女猥褻圖，藉此侮辱同學洩憤，被對方發現後報警處理。（示意圖，非當事人／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一陳姓男大生因不滿被同學踢出退群，秒上「DCard」張貼女性裸體猥褻圖，並稱「某某某(同學名)～～手賤啊！！踢屁啊！！羨慕，XX大學鮑魚最粉嫩齁！？」，侮辱將他退群的同學，被同學報警處理。彰化地院審理，法官認定陳犯行明確、令人作噁，且犯後態度又不佳，依妨害風化罪處他拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

判決書指出，陳男因在系上群組有不當言論，於前年9月21日晚間被同學踢出退出群組。陳男怒火難消，被退11分鐘後馬上到「DCard」校板，以暱稱「XX大學男同學」為名，發表標題為「某某某～～手賤啊！！踢屁啊！！」的文章，內文張貼自己被踢出群組的截圖，並附上某一女性裸體仰躺的猥褻照片，及「羨慕，XX大學鮑魚最粉嫩齁！？」等文字，同時附上4個表情不悅的貼圖，同學看到後報警處理，警方循線查到陳男。

法官審理認為，陳男僅因被退出LINE群組，就心生不滿，以在網路上發文夾帶猥褻影像的方式侮辱同學，行徑令人作噁，且直到審理之初還否認犯行，雖然後來陳男同意和該位同學以1萬8000元調解，但過了5個月也只拿出8200元賠償，態度消極，審酌他家庭經濟狀況，依他犯散布猥褻之影像並供人觀覽，處拘役50日，可易科罰金5萬元，全案還可上訴。

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