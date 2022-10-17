「柯文哲沒看清楚SOP」　他翻法規反擊：還硬扯首長坐鎮是耍官威

▲受到「尼莎」颱風外圍環流和東北季風的共伴效應，北台灣整日暴雨，台北內湖康樂隧道邊坡土石滑落，雙向車道受阻，柯文哲市長晚間前往康樂隧道視察搶通狀況 。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

台北市長柯文哲在台北因豪雨傳出多處災情之際，人在外縣市輔選掀起譁然，他面對質疑時則強調，有建立SOP。對此，民進黨市議員阮昭雄17日翻開法規表示，北市開設一、二級災害應變中心時，由市長兼任市級指揮官，主持工作會報、督導市災害應變中心整合運作、發布重大防救災訊息、勘查重大災情，「他可能沒看清楚SOP」。

「柯市長最愛推給SOP，那不就是台北有沒有你都沒差？」阮昭雄表示，昨天台北災情高達208件，包括水位暴漲、土石崩塌、淹水倒灌、民眾受困、大量車輛泡水等。他說，這次台北市府誤判災害情勢，結果延遲災害預防通知，SOP失靈，造成人民財產損失，根本是人為疏失。

阮昭雄說，災害發生時，身為首長的柯文哲只顧著輔選就是不對，還硬扯首長坐鎮是「大呼小叫、耍官威」，事實上根據法規，台北市開設一、二級災害應變中心時，由市長兼任市級指揮官，主持工作會報、督導市災害應變中心整合運作、發布重大防救災訊息、勘查重大災情，「柯文哲說長官回來是做秀，可能是沒看清楚SOP」。

阮昭雄表示，「有事副市長，無事柯文哲」，市民選柯文哲這個市長做什麼？首長當然不是最專業的救災人員，但發生重大災害時，仍必須在現場，或至少透過媒體表達對事件的關注，這是基本態度，也是民主社會地方首長應有的作為。他表示，台北受災市民叫苦連天，柯文哲在南投握手喊凍蒜，真的太可惡了。

▼台北市議員阮昭雄。（資料照／記者李毓康攝）

