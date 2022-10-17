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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃義交曾因「寶寶事件」　捲周玉蔻、何麗玲三角戀情

政治中心／台北報導

台北市內湖區文德路一棟大樓17日晚間發生一起墜樓案件，墜樓者是現年69歲的前立委黃義交，儘管黃後來被送往三軍總醫院搶救，但最終仍搶救不治，享壽69歲。黃義交過去曾捲入資深媒體人周玉蔻、名媛何麗玲的三角戀情，昔「寶寶事件」震撼政壇。

▲▼前立委黃義交。（圖／翻攝黃義交臉書）

▲前立委黃義交。（圖／翻攝黃義交臉書）

過去，黃義交曾與周玉蔻交往，周玉蔻甚至聲稱曾為了黃義交墮胎；不過，當時黃義交劈腿名媛何麗玲。一直到1998年，周玉蔻跟何麗玲聯手設局，周玉蔻躲在何麗玲家中的衣櫃，偷聽黃義交跟何麗玲的對話。當時，何麗玲質問黃義交跟周玉蔻是什麼關係，而黃義交回「那個沙皮狗啊」，讓周玉蔻氣憤地衝出衣櫃大罵黃義交。

不過，在事件爆發之後，黃義交跟何麗玲卻公開情侶身份，只是何麗玲後來跟企業二代激吻被媒體拍到，兩人戀情也沒了下文。

有關黃義交的政治之路，他在1998年時以無黨籍身分參選第四屆立委並順利當選，自此開始從政之路；2年後親民黨創立，他隨即入黨，並曾任親民黨立法院黨團幹事長等要職，而他也被視為親民黨主席宋楚瑜的心腹大將。

在2002年及2005年時，黃義交都披「橘袍」參選台中市選舉區立法委員，且都順利當選；而2007年時則因「國親協議」而改披藍袍，隔年在立委選舉中更力挫普遍被看好的民主進步黨籍對手何敏豪，順利取得四連霸。

然而，2012年立委選戰中，黃義交敗給時任民進黨行政院新聞局局長林佳龍，但後來黃受時任台中市長胡志強延攬進台中市府，擔任市府副秘書長，只是就任前以健康因素請辭。

此外，黃義交過去也曾任行政院新聞局駐華府新聞處二等秘書、行政院新聞局國際處第一科科長、台灣省政府新聞處副處長、處長、台灣省政府發言人等職。

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