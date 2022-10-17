快訊／殺人動機曝！交往5天全花他錢　怒殺馬國女大生：只想嚇嚇她

▲殺馬國女、陳嫌 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

24歲蔡姓馬來西亞籍女大生13日遭到陳姓男子勒斃，陳屍租屋處，引起社會譁然。陳嫌事後服藥輕生，經搶救後情況恢復穩定，並於今（17）日上午出院，下午赴警局製作筆錄。陳嫌向警方供稱，兩人為情侶，8日才交往，曾發生多次性關係，13日上午因金錢發生爭執，因而失手將人勒斃，「我只是想嚇嚇她」，不過詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

這起案件發生在13日晚間，陳嫌被人通報在新北住處輕生，而警消獲報後隨即到場將他送醫，沒想到他卻脫口自己在北市士林區殺了人。警方當時立即通報士林警方，並循線前往陳嫌供稱地址，果真發現蔡女已陳屍租屋處床上。

陳嫌一度性命垂危，後經醫師搶救情況恢復穩定，但他因服用止痛藥過量中毒，且血液中肝指數飆高，已達到中度肝臟損傷程度，病情有往輕度肝臟衰竭演進，在住院觀察4天後，於今日上午出院，並將於下午赴士林分局製作筆錄。

陳嫌目前仍自稱與蔡女為情侶關係，兩人4月間在IG上認識，但當時蔡女仍未與前男友分手，直到8月間分手後，兩人才有進一步發展，10月8日才正式交往，而交往的5天中，曾多次發生性行為，只要有出門就會發生。

陳嫌供稱，兩人交往的這5天來，女方都只花他的錢，他心生不滿，直到13日上午11時許兩人爆發爭執，他因此動手，卻沒想到失手將人勒斃，「我只是想嚇嚇她。」全案目前朝金錢糾紛偵辦，而詳細事發原因還有待進一步調查釐清。