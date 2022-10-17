女星瑭霏謊報「只有27歲」！當街遇劫搶匪遭訴　實際年齡意外曝光

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

女星瑭霏今年8月24日開車在劍潭捷運站外遭人搶劫，卓姓毒品通緝犯當時趁隙衝入汽車後座，以強勒脖子方式強盜財物，士林地檢署偵結，依強盜等罪提起公訴。同時，也意外曝光瑭霏實際年齡，維基百科寫著她是1995年出生，但事實則1989年，實際年紀足足多了6歲。

▲藝人瑭霏當街遭搶。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這起案件發生在8月24日，當時瑭霏開車前往已故藝人艾成的告別式，而行經劍潭捷運站外快車道，趁著停等紅綠燈時下車取物，但就在她返回駕駛座後，卓嫌（38歲）就從後座上車，並持老虎鉗、小刀，從後座以手勒住她脖子，並開始在副駕駛座翻包包找錢包，更將車輛熄火。卓嫌得手後，一度企圖逃跑，但瑭霏將他拉住，卻反遭對方從駕駛座強拖到後座就企圖逃跑。

臨亂不危的瑭霏，在與搶匪拉扯之間頭部遭擊，手部多處挫傷流血，所幸在她呼喊搶劫後，2名路人見義勇為聯手制伏歹徒，轄區警方隨後趕到，依現行犯將人上銬逮捕。

▲瑭霏與歹徒抵抗時不慎受傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，卓姓嫌犯是搭乘捷運到劍潭捷運站下車，過馬路時見瑭霏等紅綠燈下車，走到後車廂取完物品，要返回駕駛座，同步從汽車右後車門車上，並從後座以手強勒瑭霏脖子，瑭霏嚇壞當場哭出來，全案詢後除依法移送桃園地檢署歸案外，並依毒品、強盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

全案歷經1個多月偵查，於近日偵結，卓嫌被依加重強盜、傷害等罪嫌提起公訴。同時，也意外地曝光了瑭霏謊報年齡事實，維基百科寫著她是1995年出生，今年27歲，但其實是1989年生，實際年齡為33歲，足足比外界知道的年齡多了6歲。

▲瑭霏的維基百科上寫著自己1995年出生，但實際卻是1989年生，與年齡卻差了6歲。（圖／翻攝維基百科）