少女摩鐵吸毒過量猝死　藥頭獲判無罪理由曝

▲妙齡女在摩鐵吸毒過量死亡，法官判藥頭無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名少女小莉（化名）2020年6月間，帶了4包咖啡包毒品，和鄭姓男友人投宿汽車旅館，後來鄭男外出買飲料，回到摩鐵後發現小莉疑似吸食過量毒品猝死，事後檢、警循線找上在網路上涉嫌賣毒品給小莉的黃姓男子，法院審理時，黃男辯稱交易當天小莉錢不夠，所以他並沒有賣毒品給小莉，法官則認為無法證明毒品是黃男賣給小莉的，因此判黃男無罪。

判決指出，黃姓男子是在網路上利用通訊軟體「微信」聊天室，以暱稱「鴨子超人」傳送「新品銀包、大高雄、小本生意禁賒帳」的暗示性訊息販售毒品，小莉在2020年6月12日和黃男聯絡，約定用2000元買4包咖啡包毒品，兩人相約見面後，小莉拿著咖啡包和鄭姓男友人投宿汽車旅館。

隔日凌晨5時許，鄭男開車到超商買飲料，順便將喝完的咖啡包丟在超商垃圾桶，回到摩鐵後，卻發現小莉狀況有異，請汽車旅館櫃檯人員協助叫救護車，救護人員到場發現小莉已死亡多時，警方也循線逮到涉嫌賣毒品給小莉的黃男，檢方偵查後依毒品罪嫌將黃男起訴。

法院審理時，黃男辯稱當天的確有和小莉見到面，但沒有進行交易，因為小莉說她錢不夠，是否可以賒欠毒品咖啡包5包，他拒絕了，所以交易沒有完成，他也沒有提供毒品給小莉。

法官調查，載小莉去買毒品的鄭男在作證時指出，小莉在向黃男買毒品前，向他借了1000元，買完毒品後在車上就把4包咖啡包喝完了，但鄭男當天身上只有2000元，還要代墊摩鐵費用1600元，是否真的有借錢給小莉去買毒品不無疑義，而且鄭男供稱小莉在車上就喝了咖啡包，但他拿去超商丟棄的咖啡包和殘渣杯子，卻是汽車旅館的杯子，因此認為鄭男的供詞前後不一，有諸多不合理之處，無法證明黃男的確有賣毒品給小莉，判他無罪，全案可上訴。