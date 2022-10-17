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高端7月已交保護效益報告　王必勝：要求補件「最晚10月底公開」

▲▼10/17中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

審計部上周提出「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」，針對疫苗採購提出5大缺失。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（17）日再次對採購與疫苗保護效益等事宜作出回應，表示高端已於今年7月繳交保護效益報告，現已要求補件，待完成補件後會進行審核作業，最晚會在10月底到期前會公開。

國民黨團上午召開記者會，針對審計部查核報告所揭露許多缺失，包括疫苗採購計畫沒有超前部署；面對在野黨、專家學者質疑免疫橋接無法過得國際認證，充耳不聞，結果造成國人權益損失等重大缺失。

王必勝下午對此逐一回應，先提到網傳高端疫苗一劑1千多元是「不實推估」，也沒有所謂價差問題，「買了多少就是多少」。另外，高端逾期罰鍰也依照合約辦理，高端計罰也在今年3月24日驗收完成時，依契約規定計罰，目前也全數完成。

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▲▼10/17澄清疫苗採購質疑說明。（圖／指揮中心提供）

高端於去年通過EUA後，食藥署也要求1年內檢送國內外疫苗保護效應報告，高端公司也於今年依期限繳交國內外保護效益報告，但有部分資料待補件，食藥署待收到遭料後，將立刻進行審核作業。

至於審計部對於疫苗採購做相關建議，上午財政委員會審計長接受質詢時有提到，採購疫苗是依照特別條例進行，審計長是善意提醒，針對傳染病防治法與採購法沒有彈性握法，疾管署已著手修正《傳染病防治法》，《採購法》則由工程會著手規劃修正。

最後，面對各界最關心的保密期限，王必勝重申保存年限與保密期限不同，保存年限不等於解密年限，而是公文處理、傳送過程應採取的保護措施；保密期限則為疫苗採購合約內容屬商業應保目事項，衛福部長薛瑞元已於10/6向財政委員會中，向立委說明各廠商同意於國會揭露各疫苗合約保密年限。待契約年限屆滿就可對外公布合約內容。

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