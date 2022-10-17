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柯文哲北返勘災酸「這叫作秀」　前地方首長嗆：嘴賤

▲▼柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（圖／記者林振民攝）

▲台北市長柯文哲視察堤外停車與水門開啟狀況。（圖／記者林振民攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市各地雨災不斷，面對罵聲，人原在中部輔選的台北市長柯文哲16日晚間提早北返，17日更新增行程視察水門，受訪時卻說自己今應該在市府就好，「這叫作秀的說明」，讓前台南縣長、台灣維新黨台北市長參選人蘇煥智不滿，批評「嘴賤又心態可議！」

針對台北市傳災情自己卻在忙助選的爭議，柯文哲17日強調，除非SOP要改，否則長官只要做3件事，「建立制度、緊急、例外」，但他發現現在長官有第4樣重要任務是「作秀」。

媒體追問，那昨天回台北、今早行程是否都算「作秀」？柯文哲一開始僅說，「本來我說在市府大家講講就好，但還是被叫出來給大家看一下」、「今天只是來找地方跟大家說明，我覺得室內更好」，但面對媒體不斷詢問下，最終柯文哲坦言，「這叫作秀的說明。」

蘇煥智指出，其實首長勘災非常重要，可以聽聽第一線災民的心聲也非常重要，而且常常能發現許多官僚體系及顧問規劃公司沒有發現的問題，甚至可以找到全新思維的解決方案。

蘇煥智說，他在當縣長時，雖然台南縣範圍遼闊，但每逢災難時，必定到第一線勘災，原因就在實際了解災害原因及解決之道，也因而可以更客觀的評估幕僚機關及顧問公司的解決方案是否合理恰當？柯文哲説勘災是「作秀的説明」，真的不只是嘴賤，而且解決問題的誠意及心態，也真的是可議。

蘇煥智舉例，在他台南縣長任內，每逢下大雨永康高速公路以東南北部份都是淹水嚴重的區域，可是整個永康大排的整治計劃超過80億元，不但縣府沒有經費，連中央水利署也沒有經費負擔。後來謝長廷擔任行政院長時提出8年800億元，才有經費處理。但中央也不可能花80億元來幫忙處理永康大排的問題。

蘇煥智回憶，8年800億通過後，台南縣立即成立水利局，有次淹大水時他實際去勘查永康大排，結果發現高速公路以東一片茫茫大海，但以西的部分卻沒有那麼嚴重，所以靈感一動就提出了「永康大排高速公路以東分洪到鹽水溪及滯洪池抽水站」的構想，作為永康東北部份大淹水的應急解決方案。結果大大的成功，原來要花上百億預算才能解決的問題，結果因為首長親自勘災，提出創新性的解決方案，只需2、3億元就能解決。

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