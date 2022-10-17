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邊境解封每日入境人次倍增達1萬1000人　有症狀旅客佔0.12%

▲▼ 快訊／邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照。（圖／記者游宗樺攝）

▲邊境解封「首批泰國旅行團」抵達！旅客比愛心狂拍照。（資料照／記者游宗樺攝）

記者陶本和／台北報導

針對13日起調升入境總量每週15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，指揮中心17日於擴大防疫會議表示，首三日（10/13-15）入、出境人數均明顯增加，平均每日入境11,130人次，較前一月增加近兩倍；而首三日入境有症狀旅客佔0.12%，皆配合唾液採檢及優先搭乘防疫車輛。

指揮中心在會中向行政院長蘇貞昌表示，全球疫情略升後近一週持平，總體約上升2%，隨多數國家陸續恢復常態，新增病例數可能增加，北半球進入秋冬季節，呼吸道疾病國際傳播風險可能漸升高，而BA.5變異株仍為全球主流株，佔比約76.2%，仍需持續追蹤並密切監測國際間變異株的演變。

在國內疫情方面，指揮中心表示，疫情穩定，輕症/無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放及進入呼吸道病毒流行季節，須密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性以及對疫情造成的影響。

有關13日起，調升入境總量每週15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，指揮中心表示，首三日（10/13-15）入、出境人數均明顯增加，平均每日入境11,130人次，較前一月增加近兩倍，首三日入境有症狀旅客佔0.12%，皆配合唾液採檢及優先搭乘防疫車輛。

指揮中心指出，各縣市防疫旅宿已回歸常態經營，業者並依規定清潔、消毒，交通部觀光局將持續輔導，協助防疫旅宿業者儘速走過過度整備期間，回歸常態經營。

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