　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟柯文哲「腦子只有民眾黨沒有市民」　陳時中競辦尋找台北市長

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，陳時中競選總部發言人莊均緯、黨籍台北市議員簡舒培、江志銘、李建昌、陳賢蔚、劉耀仁、許淑華、梁文傑、議員參選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾筠與會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨台北市議員們今天在陳時中競選總部舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市昨降豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水民眾受困、康樂隧道土石樹木崩落等災情，然而台北市長柯文哲當時人在南投、台中輔選，直至傍晚在輿論壓力下才取消行程北返，引發爭議。對此，民進黨市議員簡舒培指出，2020年4月26日錢櫃大火，柯文哲在高屏忙黨務，2022年10月16日台北傳災情，柯文哲還在中部忙輔選，還理直氣壯稱自己沒有錯，腦子裡只有民眾黨，沒有台北市民，「麥擱趴趴走！」

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，陳時中競選總部發言人莊均緯、黨籍台北市議員簡舒培、江志銘、李建昌、陳賢蔚、劉耀仁、許淑華、梁文傑、議員參選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾筠與會。（圖／記者呂晏慈攝）

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，陳時中競選總部發言人莊均緯、黨籍台北市議員簡舒培、江志銘、李建昌、陳賢蔚、劉耀仁、許淑華、梁文傑、議員參選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾等人與會。

江志銘質疑，上週四中央氣象局就預告週末會有強風及豪雨襲擊，之後氣象局多次警告，台北市可能會有致命性的豪大雨，但是柯文哲完全沒有放在心上，照樣去中部為民眾黨參選人輔選，若柯無心市政，一心一意只想專任黨主席，做選舉工作，呼籲他不如請辭，把台北市交給願意負責任的人來主持。

對於豪雨釀災狀況，陳賢蔚還原狀況說，昨天北投出現土石流坍方，里長在第一線勘災守護里民安全，柯文哲卻遠在南投，非常荒唐；另對於百齡橋下大泡水災情，他表示，昨天現場民眾有說，之前颱風天都會通知移車，甚至由拖吊大隊先把車拖走，但是昨天並沒有依照平常的標準來施行，是否是因為市長人不在台北，整個螺絲就鬆掉了？

另對於松山信義區災情，許淑華也表示，昨天下午3點06分台北市政府才召開會議強化三級，卻因為晚了40分鐘才通知關水門，還是里長用廣播通知民眾移車，當時基隆河水位暴漲，導致東大排滿水位民宅開始淹水，所有車泡在水裡面，甚至有人困在裡面差點身亡。

簡舒培說，昨天台北已經出現災情，柯文哲還在南投掃街，台北市的SOP完全失常，除了康湖隧道外，大安文山區也出現河濱流動廁所在景美溪漂流的狀況，水都已經淹起來了，居然沒有撤離非固定設施，而後柯文哲好不容易在千呼萬喚下回台北，居然說「不要大呼小叫，平時就要訓練」，請問他的SOP在哪裏？不要強詞奪理。簡痛批，柯文哲只想要拯救自己的政治性命，整個腦子裡面除了民眾黨，沒有台北市民，呼籲柯不要尸位素餐，市民需要做事的市長，不是只會怪別人、不做事的市長。

身兼競辦發言人的土木技師公會理事長莊均緯補充，陳時中昨天一大早就透過群組，提醒有關豪雨釀災的訊息，也因為災情持續擴大，在得知康樂隧道山崩狀況後，第一時間約在下午5點多，就請自己到現場了解一下，晚間6點初他抵達現場，看到土石崩落覆蓋到車道，而陳時中約在6點40分左右先到大湖公園，隨後約7點鐘抵達康樂隧道，因擔心影響現場救災，是由自己報告現場狀況，再轉赴南港淹水災區勘災。

競辦發言人林聿禪還原時間軸說，昨天一早陳時中就透過臉書提醒豪雨，下午1點50分致電給遭遇陽明山土石流的里長，5點53分新聞部群組宣布取消晚上3個不公開行程，6點40分陳時中抵達大湖公園，7點05分抵達康樂隧道，並約在7點30分到南港研究路一段。

►美國「磁力積木片」88折！自由創作、從中學習　小孩超愛玩

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
LIVE／恐怖雨彈正要發威！　直擊百齡橋下海量泡水車慘況
快訊／狠殺馬國女大生後服藥輕生　兇嫌出院了
降雨趨緩時間曝！　一週天氣「三階段變化」
棄7月大女兒離家！母年邁「逼她月給1萬」　結局超氣人
「人投胎成豬」雲林現蹤！　5爪特寫曝光
汐止人怒吼「交通全面癱瘓」！　新北警曝原因
罕見！士林淹大水　天德宮「升天」避災

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

挨轟新北豪雨卻到竹市合體林耕仁　侯友宜：我完整掌握災情變化

大雨成災柯文哲跑輔選　王世堅氣挖去年一句話狠嗆

王鴻薇罵周玉蔻老鼠「說中了」　轟她和李秉穎造謠二人組

美國兵推摧毀台積電？　經濟部次長：少數人意見非事實

汐止、三重、內湖上班大塞車原因曝　雙北各疏散門、越堤道全封閉

圖／土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

百齡橋停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

北市再傳2災情！東湖安泰街路面坍方　內湖路二段179巷有落石

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

白家綺訪問突淚崩..憶失婚+背債累垮　和葉家妤躺診間哭：為什麼這麼辛苦

女駕駛國道雨中超車失控　2車慘遭撞...2人受輕傷！

動力火車合體許富凱飆《當》　台上突「老漢推車」超荒謬XD

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

洗菜、琳妲攜好友COVER台版《TOMBOY》　歌詞驚見湯包、鹽酥雞...網笑：聽了超餓

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

挨轟新北豪雨卻到竹市合體林耕仁　侯友宜：我完整掌握災情變化

大雨成災柯文哲跑輔選　王世堅氣挖去年一句話狠嗆

王鴻薇罵周玉蔻老鼠「說中了」　轟她和李秉穎造謠二人組

美國兵推摧毀台積電？　經濟部次長：少數人意見非事實

汐止、三重、內湖上班大塞車原因曝　雙北各疏散門、越堤道全封閉

圖／土石流、泡水車、流動廁所水上漂　陳時中競辦8圖尋找柯文哲

百齡橋停車場變泡水池　許淑華控：彭振聲一步也沒踏進防災中心

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

北市再傳2災情！東湖安泰街路面坍方　內湖路二段179巷有落石

有超可愛立體變形抱枕毯！超商第2波「湯姆貓與傑利鼠」集點來了

肌膚入秋呵護！　1+1白茶保濕「霜」星日夜潤澤不斷電

海鮮控放福利！台中壽司店限定大閘蟹最多買5送7　活體現蒸蟹膏肥美

iPhone 14 Pro逐漸退燒　報告：發貨時間低於同期iPhone 13 Pro

百齡橋逾50輛車泡水　柯文哲提2項檢討措施：建預警、通知系統

泡水車維修費救星／理賠5大QA懶人包！　1情況建議「直接報廢」不要修

U23／敗給台灣火球陣 日本監督：很好的經驗

「160萬LEXUS小老婆」慘泡水　他哭問有救嗎？網臉垮：落水打1折

親子共讀有助語言發展　師大耶魯跨國研究「嬰兒6個月共讀效果佳」

泡水車維修費救星／車險加保「這個險」　可賠數十萬

政治熱門新聞

他看20大！喊話習近平「把台獨份子看作中國人」

柯文哲怒嗆蘇貞昌：耍官威

民眾黨美女刺客也爆涉抄襲　王如意：覺得好噁心

快訊／尼莎襲台　蔡英文：保護每一位國人的安全

準備上課！北市「未達停班課標準」　山區學校可視情況「自行決定」

百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

議員轟柯文哲太瞎　「像主治醫師把病人放下不管」

內湖「道路變河流」慘況曝　柯文哲人在南投挨轟

快訊／侯友宜勘災伯爵山莊　下令市府安排「立即危險住戶」入住旅館

蔣萬安與妻大學青澀合照曝光！　網友留言直呼：照片太珍貴

蔣萬安趕赴康湖隧道勘災　「謝謝深夜還在搶通的市府同仁」

康湖隧道搶通了！　高嘉瑜PO照：請大家行車小心

昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

樹林保安市場花1億改建卻淹水　市場處：水溝排水不及溢流

更多熱門

相關新聞

LIVE／柯文哲視察水門開啟狀況

LIVE／柯文哲視察水門開啟狀況

台北市內湖區康樂隧道於16日下午4時發生坍方造成交通中斷，但台北市長柯文哲未在第一時間回台北，反而在外縣市替民眾黨參選人輔選，遭到諸多議員批評，晚間8時才趕回台北視察搶救狀況；柯文哲17日上午也臨時新增行程，視察堤外停車與水門開啟狀況，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

樹林保安市場花1億改建卻淹水　市場處：水溝排水不及溢流

樹林保安市場花1億改建卻淹水　市場處：水溝排水不及溢流

昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

昨勘災最後一名！　蔣萬安今衝第一再提政見：讓市民心安、人平安

北市豪大雨釀災情　吳思瑤：蔣萬安慢N拍

北市豪大雨釀災情　吳思瑤：蔣萬安慢N拍

鄭寶清南區競總成立　籲讓正港桃園人當市長

鄭寶清南區競總成立　籲讓正港桃園人當市長

關鍵字：

柯文哲陳時中2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

「人投胎成豬」雲林現蹤　遭棄養破壞稻田

她醉倒和朋友哥哥滾床　2個月後懷孕崩潰

動力火車尤秋興不藏了！公開正妹妻高清照

LINE瘋傳熊大貼圖免費下載！網疑Bug狂轉

全台各縣市停班課一覽　桃園2校晚間宣布停班課

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

體脂6%健美先生「是孫安佐」！孫鵬狄鶯現身力挺

汐止清晨6點就塞車　在地人哀號：全面癱瘓

松山彩虹橋LOVE地標　被河水滅頂

奇蹟復活　他曝死後世界什麼都沒有

《全明星》他破2大會紀錄拿MVP

愛愛開燈or關燈好？網吵翻　最美博士「羞吐2新玩法」

凌晨規模4.0地震　最大震度3級

正妹內衣外穿搭捷運　網看到坐過站

烏克蘭女被狗養大「四肢爬行、只懂吠叫」

更多

最夯影音

更多
劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利

劉品言秀法文超強實力　1分鐘點餐0停頓...網讚：超流利
苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

苗栗石虎母子驚喜現身　跨河通道597日首紀錄

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

林心如遭林熙蕾虧：以前午餐都嫌早XD　當媽後大轉變「沒想到有這天」

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

中共二十大「對台最新方針」 習近平：台灣是中國人的事

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

新手爸分享免拍嗝神器　「2指順脊椎」3秒見效！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面