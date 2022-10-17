轟柯文哲「腦子只有民眾黨沒有市民」　陳時中競辦尋找台北市長

▲民進黨台北市議員們今天在陳時中競選總部舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

受到颱風尼莎影響，全台多個縣市昨降豪雨，台北市出現陽明山土石流、百齡橋停車場淹水民眾受困、康樂隧道土石樹木崩落等災情，然而台北市長柯文哲當時人在南投、台中輔選，直至傍晚在輿論壓力下才取消行程北返，引發爭議。對此，民進黨市議員簡舒培指出，2020年4月26日錢櫃大火，柯文哲在高屏忙黨務，2022年10月16日台北傳災情，柯文哲還在中部忙輔選，還理直氣壯稱自己沒有錯，腦子裡只有民眾黨，沒有台北市民，「麥擱趴趴走！」

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「尋找台北市長柯文哲」記者會，陳時中競選總部發言人莊均緯、黨籍台北市議員簡舒培、江志銘、李建昌、陳賢蔚、劉耀仁、許淑華、梁文傑、議員參選人何孟樺、陳聖文、吳郁瑾等人與會。

江志銘質疑，上週四中央氣象局就預告週末會有強風及豪雨襲擊，之後氣象局多次警告，台北市可能會有致命性的豪大雨，但是柯文哲完全沒有放在心上，照樣去中部為民眾黨參選人輔選，若柯無心市政，一心一意只想專任黨主席，做選舉工作，呼籲他不如請辭，把台北市交給願意負責任的人來主持。

對於豪雨釀災狀況，陳賢蔚還原狀況說，昨天北投出現土石流坍方，里長在第一線勘災守護里民安全，柯文哲卻遠在南投，非常荒唐；另對於百齡橋下大泡水災情，他表示，昨天現場民眾有說，之前颱風天都會通知移車，甚至由拖吊大隊先把車拖走，但是昨天並沒有依照平常的標準來施行，是否是因為市長人不在台北，整個螺絲就鬆掉了？

另對於松山信義區災情，許淑華也表示，昨天下午3點06分台北市政府才召開會議強化三級，卻因為晚了40分鐘才通知關水門，還是里長用廣播通知民眾移車，當時基隆河水位暴漲，導致東大排滿水位民宅開始淹水，所有車泡在水裡面，甚至有人困在裡面差點身亡。

簡舒培說，昨天台北已經出現災情，柯文哲還在南投掃街，台北市的SOP完全失常，除了康湖隧道外，大安文山區也出現河濱流動廁所在景美溪漂流的狀況，水都已經淹起來了，居然沒有撤離非固定設施，而後柯文哲好不容易在千呼萬喚下回台北，居然說「不要大呼小叫，平時就要訓練」，請問他的SOP在哪裏？不要強詞奪理。簡痛批，柯文哲只想要拯救自己的政治性命，整個腦子裡面除了民眾黨，沒有台北市民，呼籲柯不要尸位素餐，市民需要做事的市長，不是只會怪別人、不做事的市長。

身兼競辦發言人的土木技師公會理事長莊均緯補充，陳時中昨天一大早就透過群組，提醒有關豪雨釀災的訊息，也因為災情持續擴大，在得知康樂隧道山崩狀況後，第一時間約在下午5點多，就請自己到現場了解一下，晚間6點初他抵達現場，看到土石崩落覆蓋到車道，而陳時中約在6點40分左右先到大湖公園，隨後約7點鐘抵達康樂隧道，因擔心影響現場救災，是由自己報告現場狀況，再轉赴南港淹水災區勘災。

競辦發言人林聿禪還原時間軸說，昨天一早陳時中就透過臉書提醒豪雨，下午1點50分致電給遭遇陽明山土石流的里長，5點53分新聞部群組宣布取消晚上3個不公開行程，6點40分陳時中抵達大湖公園，7點05分抵達康樂隧道，並約在7點30分到南港研究路一段。