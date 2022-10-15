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金門老兵召集令開跑！老兵+眷屬87人率先力挺　專屬紀念品曝光

▲▼2022金門老兵召集令啟動。（圖／記者林名揚翻攝）

▲彼此仍如多年未見的故友重逢，開懷暢聊打招呼。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、許展溢／金門報導

金門老兵召集令今年進入第5年，回金完成任務申領專屬紀念品的活動從15日開跑，一早就有老兵到金門尚義機場服務櫃台報到，就算是不同梯，彼此仍如多年未見的故友重逢，開懷暢聊打招呼，宛如新兵入伍報到場面重現，同時也為年度壓軸旅遊活動開出紅盤。

金門縣政府表示，首日響應活動的團體是一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬一行87人，從台灣不同地方趕到金門集結，他們當年在國軍花崗石醫院、南雄醫院及各軍方衛生醫療單位行醫，在醫療資源匱乏的年代，肩負金門醫療保健重任，貢獻卓著，今又率先以盛大陣容報到力挺活動，令人感念敬佩，為老兵召集令掀起第一波高潮。

▲▼2022金門老兵召集令啟動。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼首日響應活動的團體是一群出身國防醫學院的校友老兵和眷屬一行87人。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼2022金門老兵召集令啟動。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府觀光處長丁健剛說，今年已在台灣各地老兵社團活動推介本活動，獲熱烈回響，也促成包括今天軍醫老兵揪團重返英雄島，陸續還有FB外島兵俱樂部、六三八金砲兵、金西師、金東師、南雄師、大膽守備隊等，均紛紛傳來揪團返金參與活動的計畫，除歡迎更多老兵回到他們心目中的第二故鄉，故地重遊敘舊，找回滿滿回憶，也感謝老兵持續熱愛金門這塊土地。

縣府這次推出回金完成任務申領專屬紀念品的活動，有「就是邀再來」、「九宮任務獲好禮」、「支援烈嶼師動員令」、「親友津津樂道」、「金門大橋行軍」（暫定12/4），除比照歷年提供富紀念意義專屬老兵的金門高粱酒和精美紀念品外，還揪近250家特約店家，提供優惠，要一起盛情歡迎老兵。

▲▼2022金門老兵召集令啟動。（圖／記者林名揚翻攝）

▲專屬紀念品的活動，包括「就是邀再來」、「九宮任務獲好禮」等。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處說明，今年活動對象仍為「曾經在金門服役且已退役的老兵」，只要備妥佐證文、身分證件及活動期間來金機票，並完成指定任務，就可申領專屬紀念品，包含專屬高粱酒、活動標示帽、「嶼夜花」戰地瓷碟以及「金門草綠服記憶」繪本等。

紀念品受理申領櫃檯設在尚義機場金門形象館（金酒門市對面），活動自10月15日至12月15日，每日受理時間8:30-17:00，紀念品數量有限，送完為止。各項指定任務及活動資訊，請上「2022金門老兵召集令」活動官網查詢。

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