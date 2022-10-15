金正恩誓言發展核武　南韓警告：北韓可能「連續進行」2到3次核爆

▲北韓領導人金正恩視察飛彈試射。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓近日連續發射上百枚砲彈與數十枚導彈，還通過新法案宣稱「絕不放棄核武」，引發東北亞情勢緊張。南韓國防部次長申範澈14日透露，北韓為了更接近完成戰術核武器發展，有可能連續進行2到3次核試驗。

▲朝中社10月10日發布一張未註明日期的照片，顯示北韓政府在秘密地點發射導彈。（圖／路透）

根據韓聯社報導，申範澈14日接受電視訪問時提到，自前一天晚間開始北韓接連發生軍機威脅性飛行、發射彈道導彈、違反軍事協議的砲兵射擊等一系列狀況已是「整體挑釁情況」，儘管如此，南韓軍方並不會放棄敦促北韓遵守《9.19南北軍事協議》的立場，現階段仍將繼續努力促進協議的實效性。

另外，申範澈也提到，北韓為了完成戰術核武器發展，可能會連續進行2到3次核爆，「如果（北韓）想測試搭載在新開發的各種導彈上的戰術核裝置，就必須在一定的技術水準上做好準備。不只一次就結束，可能還會連續進行2到3次試驗。」他補充，目前很難預測北韓進行第7次核試驗的時程，但確實比以往更加迫在眉睫。

此前，北韓向日本海（東海）發射短程彈道飛彈，並向2018年9月19日南北韓領袖峰會簽署協議的「海上緩衝區」發射了170多枚砲彈。

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