蔡壁如速辭立委　他揭幕後原因：這狀況官位難保

▲蔡壁如。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

日前德明財經科技大學認定民眾黨立委蔡壁如碩士論文違反學術倫理，撤銷其學位。蔡壁如於昨（14）日早上開記者會表示對論文有信心，不過晚間閃電宣布請辭立委，引發各界熱議。對此，評論員李正皓分析，論文抄襲可大可小，蔡壁如並非候選人，要過關並不難。如今請辭是因為黨內願意幫忙分散砲火的黨友寥寥無幾，這樣的狀況要保住官位也難。

▲李正皓。（資料照／翻攝自李正皓臉書）



德明科大宣布撤銷蔡壁如碩士學位，蔡昨（14）日上午開記者會第一時間表示，不能認同審查結果，會捍衛自己的權益與清白，若真有瑕疵，願意辭去立委職位，沒想到在短短不到12小時後，突然宣布請辭。



對於蔡壁如閃辭立委，李正皓分析，蔡壁如請辭唯一原因就是她在黨內的「人和」問題。論文抄襲可大可小，蔡壁如並非候選人，理論上戴上鋼盔後，全黨策應、分散砲火，要輕騎過關並不難，但偏偏鋼盔蔡壁如早戴好了，回頭一看，願意幫忙分散砲火的黨友卻寥寥無幾，這樣的狀況要保住官位也難。



李正皓說，不過值得誇獎的是蔡壁如已經樹立「新政治的典範」，但抄襲門不會到此為止，後面還有續集，希望民眾黨其他參選的小雞們也能遵從蔡壁如樹立的典範、維護民眾黨新政治的這塊招牌。