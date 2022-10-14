外籍機師戰爭受傷急需醫藥費　65歲退休女師愛心大爆發淪車手

▲▼台中警方發現，詐團已將目標鎖定高齡長者，日前就有2名退休女老師被同一名男子詐騙，其中1名被害人還充當車手，出面領錢當場被逮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

1名自稱是外籍機師的「William」，先後在交易軟體結識65歲吳姓女老師、85歲汪姓女老師，相談多月後，機師以戰爭受傷住院需要錢為由，騙取汪女同情心，請汪女轉交15萬元給吳女，作為醫藥費，吳女再匯給機師，汪女的女兒得知母親被騙，不但報警還直接打電話給充當車手的吳女，「妳要去拿妳就等著進警局」，吳女充耳不聞仍然現身拿錢，被警方當場逮捕，原本也是被害人的吳女搖身一變成了車手。

第二分局育才派出所警員陳琪丰、莊明霖日前接獲1女子報案，她母親汪女遭到詐騙，不但已提領15萬元，還和詐騙車手約定面交時間、地點，家人屢勸不聽，只好報警，而且還打電話「警告」吳姓女車手，「所以妳要去拿，妳就等著進警局」，不料吳女仍不罷休，大膽和汪女改期，員警在2人約定的地點當場逮捕吳女。

汪女表示，幾月前在交友軟體WhatsAPP認識自稱外籍機師「William」，他因為戰爭受傷住進醫院需要錢，拜託借給他15萬元醫藥費，而且還請汪女把錢錢交給他的友人「吳老師」，汪女心生不忍，聽信其言，果真領了15萬元，並與「吳老師」約定在住家附近給錢。

盡管汪女家人警告已經報警，吳女仍然依約前往拿錢，而且為了規避刑責，還寫了一張借據給汪女，謊稱是朋友間借貸關係，警方逮捕吳女後才得知，原來吳女本是外籍機師女友、被害人，如今改擔任車手，協助詐騙，訊問後將吳女依詐欺罪嫌移送偵辦。

警方表示，詐騙集團已將詐騙對象鎖定高齡長輩，因為長輩們無法快速得知外界詐騙訊息，且生活單純，極易受騙，呼籲家人要多注意家中長輩動向，多加關懷。