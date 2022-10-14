國境開放倒數　醫籲4類人主動施打新冠預防藥Evusheld

▲阿斯利康公司生產的長效抗體組合藥物Evusheld。（圖／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

國境開放在即，指揮中心對新冠肺炎態度也從嚴防轉為共存，在高疫苗覆蓋率下，仍有部分族群因無法產生主動免疫暴露於風險之中。台灣兒童感染症醫學會理事長、衛福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成表示，指揮中心已於9月份購買1萬劑複合式單株抗體藥物Evusheld，可作為免疫低下族群預防新冠感染的「灘頭堡」，符合4條件病患可主動諮詢醫師諮詢進行預防性接種，及早獲得保護力。

人體免疫反應分為主動免疫與被動免疫，接種疫苗就像給予人體免疫系統「釣竿」，並教導如何「釣魚」，可藉由施打疫苗誘發身體的免疫保護，且會產生免疫記憶；但面對部分無法釣魚的族群，就只能透過「餵魚」方式，將抗體直接打進體內，幫助人體建立對抗病毒的灘頭堡，降低感染後重症死亡風險。

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黃玉成提到，台灣在新冠疫情期間陸續購買過多款預防性藥物，從最早的癒後血清到近期的複合式單株抗體。隨著生物製劑發展，不只可用人工方式合成針對病毒棘蛋白特殊位點的抗體以進行保護作用，藥品半衰期也有所延長，保護力從1個月延長到6個月，讓免疫低下族群不用頻挨針。

▲指揮中心說明AZ復合式單株抗體Evusheld。（圖／指揮中心提供）



指揮中心資料顯示，Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效之單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權，提供給接種疫苗效果不佳或免疫功能低下的族群施打。

疾管署已於9月8日發布感染臨床處置指引，暴露前預防使用條件包括：

一、 符合下列條件任一者：曾在一年內接受實體器官移植、血液幹細胞移植或 CAR-T治療，具有效重大傷病卡之嚴重先天性免疫不全病患，且；

二、 成人或≥12 歲且體重≥40 公斤，且；

三、 六個月內無感染 SAR-CoV-2，且；

四、 一週內與 SARS-CoV-2 感染者無已知的接觸史

截至9月27日已有164人使用Evusheld，目前藥品存放於30家醫學中心及部分區域醫院，未存有藥品的醫院也可向有配貨醫院調度，民眾可放心諮詢鄰近醫院。

▲複合式單株抗體Evusheld存放醫院。（圖／記者嚴云岑製）

黃玉成表示，一般人打了mRNA疫苗後，中和抗體效價都以數千單位計，但上述族群因使用免疫抑制劑，有超過半數在接種完2劑基礎劑後仍難產生足夠抗體；少數接種加強劑者，抗體也只能勉強接近健康族群的一半。

除此之外，免疫低下族群若確診，住院、進入加護病房與死亡風險都高過一般人，確診後也可能因為藥物交互作用，無法使用口服抗病毒藥物進行居家照護，一旦染疫後可能難以自行清除病毒，使得症狀持續存在。

「目前所有實證研究都指出，使用免疫抑制劑族群，需要額外補充一些抗體，保護作用比較好。」黃玉成補充，雖然接種複合式單株抗體後，可能會出現過敏、注射性部位出血、頭痛等副作用，但總體來說依然利大於弊，再次呼籲符合條件的民眾可主動諮詢醫師施打的可能性。惟在完成注射後，仍須維持戴口罩、勤洗手等非藥物性防護措施，才能減少感染與重症死亡機率。