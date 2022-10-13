告別居家檢疫！時隔938天邊境終解封　今起入境改0+7

▲邊境解封，國門重啟，入境居家檢疫終於解除，圖為桃園機場資料照。（圖／記者彭懷玉攝）

記者洪巧藍／台北報導

終於開放國門！為了防堵新冠疫情，台灣從2020年3月19日開始，要求入境者必須進行14天居家檢疫，今年起隨疫情變化，檢疫天數逐漸縮短到3+4。這段期間經歷本土疫情爆發、幾波變異株流行，國內防疫方針轉變與病毒共存，從今天起免除居家檢疫，改為「7天自主防疫（0+7）」，這一路執行下來長達938天的居家檢疫，終於宣告結束。

今天零時起邊境解封，首班抵台的是從泰國曼谷起飛的台灣虎航IT506航班，交通部觀光局特別在桃園機場辦理迎賓儀式。指揮中心指揮官王必勝也在開放國門之前，前往桃園機場視察，確保整體流程順暢。王必勝說，這是兩年多來解封的第一班航班，特別具有象徵意義，代表台灣重起國門。

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▲邊境解封倒數，指揮中心指揮官王必勝12日深夜前往桃機視察。（圖／指揮中心提供）

入境台灣一律進行居家檢疫

新冠疫情爆發至今已經接近三年，國內最初以境外移入疫情為主，為了嚴守邊境，從2020年3月19日起限制非本國籍入境，而核准入境者不論國籍都需居檢14天，對旅行業也祭出「組團禁令」；接著在3月21日零時起，提升全球旅遊疫情建議至「第三級」(警告：Warning)，自此，出國旅遊幾乎成為遙不可及之事。

入境隔離檢疫起初以自宅、親友家隔離為主，後續防疫旅館應運而生，一開始為了武漢包機返台而設立的集中檢疫所，國內多次疫情特殊狀況下使用，如移工、高風險國家入境等，後續也成為一般入境民眾檢疫場所之一。

去年國內首度爆發本土疫情，更因應Delta變異株，從2021年6月27日起，入境後應一律入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，情況一直到去年底、今年初的春節方案，才有提前返家繼續檢疫等選項。

▲邊境解封，民眾恢復以往出國、旅遊模式，圖為桃機資料照。（圖／記者李毓康攝）

今年起入境檢疫逐漸鬆綁

在幾波疫情發展之後，今年雖然有Omicron來襲，邊境管制仍是陸續鬆綁，3月7日起居檢縮短為10天，接著5月9日起縮短為7天，6月15日再改為3+4（3天居家檢疫及4天自主防疫），檢疫處所也從「1人1戶」陸續鬆綁為「1人1室」。

國內疫情逐漸穩定持續在高原期狀態，行政院宣布兩階段邊境解封，近程規劃是9月29日起入境總人數放寬為每週6萬人次，並取消機場唾液PCR，改發放4劑快篩，恢復互惠免簽證。

▲10/13起邊境開放措施。（圖／指揮中心提供）

10月13日開放國境、居家檢疫取消

後續在指揮中心評估疫情穩定可控，為邁向正常生活，自10月13日起入境改「7天自主防疫（0+7）」，一路執行下來長達938天居家檢疫正式告終。

旅客入境台灣時，可免除「入境檢疫系統」線上申報，取消開立旅客「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也停止居檢關懷追蹤機制、電子監督措施、健保註記及地方政府居家檢疫關懷服務等。

而在7天自主防疫過程中，要遵守五大要點，包括禁止前往醫院陪病、探病等，有2日內家用抗原快篩陰性結果才可外出、上班、上學。

指揮中心昨天也宣布，今起全球嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)旅遊疫情建議等級調降至第二級：警示(Alert)。不過，指揮中心還是提醒，國際間仍存在新冠肺炎傳播風險，呼籲國人出國旅遊時，應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。

▲0+7自主防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲入境0+7防疫規範。（圖／指揮中心提供）

▲0+7機場檢疫流程。（圖／指揮中心提供）