約拍小模太正「凍未條」　色影師偷親一下...淒慘代價曝光

▲正妹小模在拍照時，被攝影師偷親。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓攝影師去年用婚攝公司的名義，約拍一名小模小莉（化名），結果因為小莉長得太漂亮，陳男一時忍不住，竟在指導動作時偷親了對方一下，小莉當場氣得走人，事後提告性騷擾，陳男到案後辯稱是因為小莉先吸他的手指，他以為小莉對他有意思才親，法官審理後性騷擾罪判陳男拘役30天，得易科罰金。

判決指出，開設婚攝公司的陳姓男子去年10月2日以公司IG帳號，問小莉是否有意願接拍平面攝影工作，小莉同意後，同年月13日中午到攝影棚赴約，拍攝性感寫真，一路拍到下午6時許，小莉正在浴室內擺拍，陳男以指導動作為由，趁小莉來不及防備，把臉湊近親了小莉1下，小莉嚇了一跳，馬上拒絕再拍，並立即離開攝影棚。

小莉事後愈想愈覺得不舒服，於是報警處理，陳男在警詢時辯稱當時在浴室拍攝時，有得到小莉的同意，才掐她脖子並把手指放進她的嘴巴裡，然後看到小莉用嘴巴把他的手指含住，以為小莉對他有好感，才靠近她想親吻她，但她有躲開沒親到。

法院審理時，小莉拿出事後和陳男的LINE對話截圖及對話錄音，證明陳男確實對小莉有做出不禮貌的動作，法官認為陳男欠缺尊重他人對身體之自主權利及心理感受，也造成小莉精神痛苦，但審酌他曾試圖與小莉和解的犯後態度，且沒有前科，因此依性騷擾罪判拘30天，得易科罰金3萬元，全案還可上訴。