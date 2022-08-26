車停高雄漢神巨神旁1年2月！車主不繳錢不移車　挨告竊佔罪慘了

▲女子將車停在停車場1年2個月不繳費、不移車。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名梁姓女子從2020年11月起，把車子停在漢神巨蛋附近的一家民營停車場，離譜的是居然一停就是1年2個月，累積的停車費高達10萬多元，梁女後來不繳錢也不把車移走，讓業者相當苦惱，最後提告竊佔，梁女被檢方傳喚時才驚覺「事情大條了」，趕緊與業者達成5萬多元的和解，但檢方仍依竊佔罪將她起訴，法院審理後判她拘役20天，得易科罰金2萬元，也就是說梁女最後必須花7萬多才能脫身，得不償失。

判決指出，梁姓女子是在2020年11月6日起，把車子停在高雄市博愛路二段、靠近漢神巨蛋的一處民營停車場，之後只在同月16日及2021年1月10日繳部分停車費用，之後就消失無蹤。

業者見梁女的車子長期停放，又一直沒有繳交停車費，多次試圖聯繫梁女都沒成功，張貼告示也沒用，梁女就是不繳費、也不移車，只好提告竊佔，根據該停車場收費標準，每半小時收費50元，每天最高500元，梁女總共停了1年2個多月，停車費高達10萬餘元。

橋頭地檢署今年1月26日傳喚梁女到案後，她才驚覺「事情大條了」，急忙說會把車子開走，並趕緊與業者以5萬3160元，約原先停車費的一半達成和解，但檢方仍認為她故意不繳納停車費，確實竊佔停車場土地，但考量她與業主達成和解，並返還積欠停車費用，因此聲請簡易判決，

橋頭地院審理後，將她依竊佔罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案可上訴。