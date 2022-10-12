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社會 社會焦點 保障人權

25歲男服12天補充兵！稱腳痛「晚5天報到」　提不出證明被判刑

▲台中成功嶺。（圖／翻攝Google Map）

▲男子要去成功嶺服12天補充兵役，稱腳痛等原因晚5天報到，被檢方打臉。（圖／資料照片）

記者劉人豪／新北報導

新北市一名25歲錢姓男子，要服12天補充兵役卻晚5天報到，他辯稱腳踝很痛才沒有去，過2天去看醫生，但該診所已經歇業，也有打電話給兵役科請假。檢方調查後發現，錢男對上述行為無法提出任何診斷書等資料以資證明，新北地方法院依妨害兵役治罪條例，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，新北市政府於2021年以補充兵徵集令，指定錢男應於2021年3月15日報到集合，前往台中成功嶺服役12日，但錢男未按時前往報到，亦未於入營當日（3月15日）24時前，至成功嶺自行報到，無故逾入營期限5日。

錢男偵訊時辯稱，他腳曾開刀，天氣變化時會痛，報到當日是因為腳踝很痛才沒有去，隔日16日忍著腳痛去上班1小時，17日診所看醫生，但該診所已經歇業，故無法提出看診診斷證明書。錢男也稱在報到入營日過2、3天後，有打電話到兵役科告知因腳痛才未報到。

檢方調查，錢男在2021年3月5日有親自至區公所領取徵集令，想要延期徵集，區公所人員告知需在入營前完成辦理延期徵集，但區公所於錢男入營前，均未接獲任何延期所需相關證明，等到被移送偵辦之後，錢男才去電區公所說當日無法入營。

檢方認為，錢男報到日未立即向兵役單位請假，卻於隔日仍上班，且於報到日過後相一段時間才告知區公所無法入營，也沒提出任何診斷書等資料以資證明，認為錢男的說法不足採信。

新北地院審酌，錢男刻意怠於履行應受補充兵現役徵集之義務，無故逾入營期限5日，而本案役期為12日，所生危害兵役業務程度尚淺，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴。

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