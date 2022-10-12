憂疫情再起　雙北教育局加碼購買快篩「提高安全存量」

▲憂疫情再起，新北市教育局加碼購買快篩，提高安全存量至100%。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

明（13日）起國境解封、校園防疫措施再鬆綁，全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」若無症狀且兩日內快篩陰性，即可到校。由於目前仍處疫情高原期，擔心防疫解封衝擊、本週又是中學段考週，雙北教育局嚴陣以待，紛紛加碼配發快篩試劑，提高教育部提供的1/2存量，新北市提高到100%、台北市也提高到2/3。

依據教育部公布的校園防疫措施，各級學校教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，採行居家隔離、自主防疫措施，以不到校為原則。自明（13日）起調整為教職員工生於自主防疫期間，有症狀者仍不到校上班、上課；無症狀且兩日內快篩陰性，則可到校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市教育局表示，新北市校園配合中央防疫措施辦理，但疫情仍持續發展，除鼓勵學生疫苗施打外，也加碼添購快篩試劑，讓各校存量達到全校學生數的百分之百，優於教育部提供的1/2，若各校快篩存量低於總人數50%，即可向新北市各區務中心學校提出申請，依全校師生總人數補足至100％。

台北市教育局副局長陳素慧表示，目前疫情仍在高原期，北市各級學校從開學至今，每日平均確診學生人數為800人，其中又以高中職學生確診人數居多，日前就傳出有部分高中快篩試劑存量吃緊，擔心國境、校園解封後，疫情再起。

陳素慧說，從新學期開始，北市已分4階段共配發約190萬劑快篩試劑至各級學校，因應解封在即，教育局另行編列預算加碼採購快篩試劑，預計自10月下旬至11月中旬，將各校快篩劑安全存量自教育部公布的1/2提升至2/3，並持續視學校使用情況與需求持續規劃快篩劑配發事宜。