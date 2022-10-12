　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

憂疫情再起　雙北教育局加碼購買快篩「提高安全存量」

▲憂疫情再起新北市教育局加碼購買快篩，提高安全存量至100%。（圖／新北市教育局提供）

▲憂疫情再起，新北市教育局加碼購買快篩，提高安全存量至100%。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

明（13日）起國境解封、校園防疫措施再鬆綁，全國各級學校教職員工及學生於「自主防疫期間」若無症狀且兩日內快篩陰性，即可到校。由於目前仍處疫情高原期，擔心防疫解封衝擊、本週又是中學段考週，雙北教育局嚴陣以待，紛紛加碼配發快篩試劑，提高教育部提供的1/2存量，新北市提高到100%、台北市也提高到2/3。

依據教育部公布的校園防疫措施，各級學校教職員工及學生因同住家人確診或同寢室室友確診，採行居家隔離、自主防疫措施，以不到校為原則。自明（13日）起調整為教職員工生於自主防疫期間，有症狀者仍不到校上班、上課；無症狀且兩日內快篩陰性，則可到校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北市教育局表示，新北市校園配合中央防疫措施辦理，但疫情仍持續發展，除鼓勵學生疫苗施打外，也加碼添購快篩試劑，讓各校存量達到全校學生數的百分之百，優於教育部提供的1/2，若各校快篩存量低於總人數50%，即可向新北市各區務中心學校提出申請，依全校師生總人數補足至100％。

台北市教育局副局長陳素慧表示，目前疫情仍在高原期，北市各級學校從開學至今，每日平均確診學生人數為800人，其中又以高中職學生確診人數居多，日前就傳出有部分高中快篩試劑存量吃緊，擔心國境、校園解封後，疫情再起。

陳素慧說，從新學期開始，北市已分4階段共配發約190萬劑快篩試劑至各級學校，因應解封在即，教育局另行編列預算加碼採購快篩試劑，預計自10月下旬至11月中旬，將各校快篩劑安全存量自教育部公布的1/2提升至2/3，並持續視學校使用情況與需求持續規劃快篩劑配發事宜。

►超可愛「故事書＋兒童餐具組」849元！外出吃飯好方便、上學也能用

ET快訊
胡瓜乾女兒婚禮「驚見李靚蕾」！　婚變10個月首度露面
台積電買550「結婚基金梭哈」　他完美計畫慘毀！老婆喊放生
快訊／台南里長猝死！　昨天下午剛打次世代疫苗
北韓出動150架軍機是灌水！升空就墜毀　南韓軍笑慘
小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋　台網推爆：快引進
快訊／《俗女》男星爆婚內出軌　道歉前妻：一律概括承受
LIVE／蘇揆「王牌小編」輕生！代表作起底　陳時中被嗆「棄保
楊冪、許凱新劇剛宣傳　突遭撤檔不播了
政院「王牌小編」墜台北橋溺斃　同地點2天前才救回失意男
快訊／被判關7年　連千毅：將捐出500萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

鎖國938天！明開國門全面採0+7　「新制7大措施」一次看

網愛講「芭比Q了」恐文化滲透！立委批陸劇播太多比例超過台劇

憂疫情再起　雙北教育局加碼購買快篩「提高安全存量」

男友進聯發科後變渣男「半夜硬上發洩」！分手2個月　搞大場面超尬

國門明解封！「超實用0+7檢疫資訊網」上線了　QA秒懂入境流程

快訊／本土連3降！王必勝：今日新增5.2萬例「疫情還在高原期」

機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學

返日1天後...京都橘高校老師來信「學生哭著不想走」　感人全文曝

健保部分負擔要漲了？　薛瑞元拋「兩大條件」：不一定年底實施

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

妹子拍製麵過程被老闆捉弄　見麵條突甩面前嚇到抖一下

鄭麗媛《爭鋒相辯》辯到法官睡著　李奎炯狂鬥嘴「換來一根手指」

爸泳池邊休息被要求陪玩！　女兒狂潑水...他全身濕妥協

公牛突暴衝1歲兒險遭撞　德牧挺身救援擊退牛群

Ella媽留言「不是人妖吧」惹議　她急道歉...小禎暖回：別放在心上

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

鎖國938天！明開國門全面採0+7　「新制7大措施」一次看

網愛講「芭比Q了」恐文化滲透！立委批陸劇播太多比例超過台劇

憂疫情再起　雙北教育局加碼購買快篩「提高安全存量」

男友進聯發科後變渣男「半夜硬上發洩」！分手2個月　搞大場面超尬

國門明解封！「超實用0+7檢疫資訊網」上線了　QA秒懂入境流程

快訊／本土連3降！王必勝：今日新增5.2萬例「疫情還在高原期」

機上淚崩不想走！「橘色惡魔」愛上台灣　想來台灣讀大學

返日1天後...京都橘高校老師來信「學生哭著不想走」　感人全文曝

健保部分負擔要漲了？　薛瑞元拋「兩大條件」：不一定年底實施

慘！美中科技戰流彈波及　力旺、威盛多檔IC設計股倒地不起

孔曉振美國辦完婚禮「幸福感言曝光」　公司：邁開人生珍貴第一步

PC需求吹寒風！　英特爾最快10月底宣布大砍數千人

港務公司「十年一日是好日」臉書社群串聯活動　邀您一起過好日、拿好禮

「為什麼牙助大多是女生？」意外釣出牙醫1說法　眾人驚呆解惑

胡瓜乾女兒婚禮現場「驚見李靚蕾」！　婚變王力宏10個月首度露面了

湖南120公尺深洞發現貓熊化石　最具代表性的兩顆犬齒保存完整

林佳龍批市府不中立　新北：「成天潑髒水」豈有不擋的道理？

Jennie遇到鏡子就自拍　全身香奈兒行頭、16萬貼身戒曝光

香山土龍達人失聯3天！國慶日出門後就沒消息　家屬上網協尋

生活熱門新聞

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

3生肖越老財運越強　下半輩子吃穿不愁

首2例「莫德納次世代」接種後死亡通報！皆6旬長者

桑卡颱風恐生成　帶「共伴效應大量降雨」

晚2小時出生「多當8月兵」　他求安慰被轟

阿伯酸曉明比不上橘色惡魔！女學生落淚

「男員警坐超商休息」遭偷拍公審！8+9下場臉腫了

低收單親媽欠稅遭移送　打零工養活6子女

表面有話聊「卻超難交心」星座！網看哭：原來是我難搞

開刀等1年！最難掛名醫　蝦皮推「專掛賣場」4千元

京都橘高校老師來信致謝　感人全文曝

星宇航空日本線下殺1萬↓　長榮被激降價5K

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／周家鴻陳屍淡水河岸　行政院證實了

有症狀戳鼻快篩都陰性　醫揭改挖這處：變陽性

五股水流屍是周家鴻！曾任蘇貞昌幕僚

新北男身中10刀慘死　疑遭拖行痛苦掙扎

即／槍砲+組織犯罪...連千毅二審重判7年

新北男自製標籤高價低買　家樂福損失金額曝

王力宏離婚躲1年「淒涼現況曝光」！苦吃老本度日

直擊／陳時中7:50站路口初體驗　內湖居民探頭痛罵

陳時中被棄保　選民竟然這樣投！最新民調曝

趕快領！台南2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼千元

小孩哭鬧沒人管？新加坡餐廳祭1招讓家長氣瘋

26歲男偶像「酒駕毀事業」宣布退團

70%人睡覺會突抖一下！醫揭「3族群最常發生」

一次月經限用3片衛生棉　彰化少女私處過敏

2000元振興津貼發放日期確定　鎮民快備齊2物

更多

最夯影音

更多
朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪

朴宰範粉「丟Bra上台」他秒披身上　中文喊：我朋友很帥..Cue出周湯豪
俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

俄飛彈狂轟烏國引譴責　澤倫斯基：我們不害怕

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

毛孩汪放風調皮追機車 爸演揍娃娃牠垂耳怕爆

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

陳時中自強市場拜票　王郁揚嗆：說謊騙子

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

小禎高EQ為Ella媽緩頰「太衰了吧」　「重現人妖之夜」...王思佳：要選出最像的！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面