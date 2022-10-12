目睹「司機」接送妻上下班　耿直夫不敢問「苦守到她被除戶」

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名人夫阿強（化名）婚後與妻子育有兩名女兒，2019年間他發現常有男性接送妻子上下班，因為個性耿直，當下不敢多問，沒想到妻子同年8月便不告而別，至今去向不明，他等了又等，只等到戶政機關寄信來請他去辦理除戶，這才決定向法院訴請離婚。

▲阿強常看到有其他男性接送妻子上下班。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

判決書中提到，阿強在1998年間結婚，與妻子育有兩名女兒，婚後一家人一直住在桃園市，他個性較為笨拙，憨厚老實又不善言詞，夫妻之間相處還算融洽，不曾發生爭吵，但2019年間他突然發現常有男性接送妻子上下班，個性耿直的他當下不敢多問，沒想到妻子在同年8月15日便離家出走。

阿強表示，妻子離家之後，他曾向警方請求協尋，但都沒有找到人，改向法院提出履行同居之聲請，才知道人早就已經在2020年1月間出境，至今沒有再入境，雙方一直沒有聯絡，他也不知道妻子離開的理由，「妻子離台後，我自謀生計，她全未聞問，任我自生自滅」，最終心寒決定向桃園地院訴請離婚。

阿強的妹妹也證稱，大嫂已經出境2年，哥哥收到戶政機關寄來的信，要求家人去辦除戶，大嫂無故離家出走，家人有去報案失蹤，無奈一直找不到人，電話也打不通，「我哥哥娶大嫂是爸媽透過仲介幫他娶的，我們都沒有資料，媽媽那邊才有仲介資料，媽媽已經往生了，我們都不知道仲介是誰。」

而阿強的妻子經過合法通知並未到庭，也未提出書狀聲明或陳述。桃園地院法官經調查確認，阿強的妻子確實已在2020年1月7日出境，至今沒有入境紀錄，雙方分居超過2年8個月，且女方有違背同居義務之客觀事實，也有拒絕同居之主觀情事，顯然是惡意遺棄男方，最後裁定准許阿強的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。