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蔣萬安提「深蹲換乘」　苗博雅笑批：不就和韓國瑜愛情摩天輪一樣？

▲▼蔣萬安出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安提出深蹲20下可換一次公車免費搭乘政策。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安8日提出「深蹲20下換免費一趟搭公車」想法，引發各界熱議。社民黨台北市議員苗博雅11日痛批，蔣萬安拋出此政策凸顯了他對台北市政一無所知，是非常空心的特質，更笑說，「這不就跟韓國瑜提的F1賽車與愛情摩天輪一樣嗎？」

「這不就跟韓國瑜提的F1賽車與愛情摩天輪一樣嗎？」苗博雅日前在鄭弘儀的政論節目《鄭知道了》中表示，看到大家非常認真的分析「深蹲換乘」利弊，她倒想問問蔣萬安，「這個政策你自己真的有辦法嗎？為什麼在公開場合談節能減碳與淨零碳排的時候，你天馬行空拋出這個政策，到現在大家一看就知道沒有可行性，也沒有實際上的規劃，還可以繼續不認錯？」

苗博雅補充，當初羅馬尼亞之所以執行「深蹲換乘」，是因為那是他們運動日的一個行銷活動，不僅只維持一段時間，更只針對一個站舉辦，後來也就撤掉了。她痛批，蔣萬安提出此政策凸顯了他對台北市政一無所知，是非常空心的特質。

苗博雅也舉台北市淨零行動白皮書為例，她說，北市府過去曾針對「減碳」花錢委託做研究，研究報告指出，北市淨零碳排真正重要的是住商用電，光是住商用電就占了北市碳排量超過六成以上。苗博雅狠酸，蔣萬安念茲在茲的運輸碳排，其實只佔兩成，也就是說他苦心叫大家深蹲搭公車，可能做了一大堆後才發現這對台北市減碳沒有什麼幫助。

苗博雅解釋，或許是因為沒有人幫忙研究政策，所以蔣萬安才臨場發揮、腦袋裡隨便亂想，想起以前在網路上看到的「深蹲換乘」就隨便講出來，「但蔣萬安面對外界質疑與批評時態度非常詭異，他竟然覺得是陳時中在攻擊他，我覺得很莫名其妙，因為平常有在搭公車的人已經反應過這個政策不可行，那他怎麼會說是陳時中在攻擊呢？難道台北市所有搭公車的市民都叫陳時中嗎？」

針對「深蹲換免費公車」想法掀起討論，蔣萬安10日上午出席興安華城社區「慶祝國慶」升旗典禮時表示，他舉國外全民參與節能減碳實際案例，是想讓大家看看羅馬尼亞第二大城市如何兼顧鼓勵運動、節能減碳宣傳，沒想到卻被扭曲成政見，真的哭笑不得，但熱愛運動健身的朋友都知道，深蹲可以訓練全身肌肉、強化核心，是能強健體魄的好運動，不過前提為做得標準、安全，很高興大家因為此案掀起深蹲風潮。

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