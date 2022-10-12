售價達5.2萬！Meta最新VR裝置「Meta Quest Pro」登場

▲Meta最新VR裝置「Meta Quest Pro」。（圖／Meta提供）

記者陳俐穎／綜合報導

Meta 於台灣時間10月12日凌晨舉行Meta Connect 大會，並於大會中發表最新 VR 裝置 Meta Quest Pro：Meta ，充滿許多創新功能，例如提供強大 MR（Mixed Reality）體驗的高解析度感應器、清晰視覺效果的 LCD 顯示器，以及眼球追蹤與自然臉部表情（Natural Facial Expressions）幫助大家的虛擬替身（Avatar）在 VR 中更自然地在虛擬世界中反映出各種變化。

Meta 宣布，Quest Pro 將於 10 月 25 日開始販售，台灣售價為 1,649.99 美金（約合新台幣5萬2,547元），包含頭戴式裝置、Meta Quest Touch Pro 控制器、筆尖套、局部遮光罩與充電座。即日起，於台灣等全球 22 個市場開賣。

Meta表示，相信 VR 裝置將有助於開創未來的運算平台，變得像今日的筆記型電腦與平板電腦一樣無所不在，大家將在日常生活中使用 VR 裝置連結到虛擬世界。Meta Quest Pro 象徵邁向未來的重要一步，藉著尖端的科技，Meta 設計 Quest Pro 是為了擴展 VR 與 MR （混合實境）的可能性，並藉由真正創新的硬體達成。

Meta Quest Pro 為首款搭載全新 Qualcomm Snapdragon XR2+ 平台的設備，此平台特別針對 VR 進行優化，效能較 Meta Quest 2 高 50%，散熱更佳，因此性能也大幅提升。Meta Quest Pro 配備 12GB 的 RAM、256GB 的儲存空間，與 10 個高解析度的感應器（頭戴式裝置內部5 個、外部5個），將有助於提供多樣化的沉浸式體驗。

Meta Quest Pro 的全新光學鏡片組，提供清晰銳利的視覺效果，但同時降低40% 的光學模組厚度。兩款 LCD 顯示器採用局部調光（local dimming）與量子點技術（quantum dot technology），提供更豐富、更鮮艷的色彩表現。Meta 特別打造的局部調光技術，由專門的背光硬體與相應的軟體驗算法驅動，支援獨立控制 500 多個單獨的 LED 模組（LED Blocks），讓顯示器的對比度比 Quest 2 高出 75%。