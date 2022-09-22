祖克柏自曝喜訊！曬合照宣布「又要當爸了」　逾萬人湧入狂刷恭喜

記者葉睿涵／編譯

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）21日宣布，他與妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）即將在明年迎來第3個女兒。

據《商業內幕》報導，祖克柏21日在Facebook和Instagram貼出與太太的合照，宣布家中即將迎來一名新成員，「很高興和大家分享，陳明宇（Max）和八月（August）明年要有一個新妹妹了！」帖文曝光後，瞬間吸引了逾百萬人按讚，同時也有數十萬網友紛紛留言獻上祝福。

▲在Max和August之後，祖克柏與妻子將在明年迎來第3個女兒。（圖／翻攝自Facebook／Mark Zuckerberg）

祖克柏在Facebook股票2012年上市隔日，迎娶了大學校友普莉希拉．陳，並在2015年和2017年誕下2名女兒陳明宇和八月。2名女兒出生之時，祖克柏都休了2個月的育嬰假，同時還創立了「陳和祖克柏基金會」（Chan Zuckerberg Initiative），希望在女兒有生之年治愈全球疾病。

報導稱，祖克柏在2022年初的身家高達1250億美元（約新台幣3.32兆元），是全球前幾名最富有的人之一，然而今年美股劇烈震盪後，他的身價也跟著縮水，財富暴跌了55%，相當於身家中的700億美元直接蒸發。彭博億萬富翁指數顯示，祖克柏目前是世界上第20位最富有的人。