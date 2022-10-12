男友進聯發科後變渣男「半夜硬上發洩」！分手2個月　搞大場面超尬

▲男友大走鐘，原PO心碎提出分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，與前男友從學生時期就交往，畢業後男友進到科技大廠上班，進公司之前是100分暖男，開始工作後壓力大，脾氣變得暴躁，甚至還在半夜不顧她感受直接硬上，好幾次下體被弄傷還感染，從暖男變渣男，更在分手後，出現在聚會上並且當眾向她下跪求婚，讓她超傻眼。

女網友在Dcard上發文，與前男友愛情長跑6年，對方畢業後進到科技大廠，長期加班壓力大變得很易怒，回家亂丟襪子、吃完食物不收，她好聲好氣提醒卻被兇，周末想出門散心遭拒，住院時陪伴在身邊的是同事，不是男友，「或許大家覺得我很公主病，但女生需要的是以依靠跟陪伴的對象」。

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壓垮她的最後一根稻草是，男友壓力大想宣洩，常在半夜趁她睡覺時硬上，幾次之後她都會冷冷看著對方，卻換來男友怪罪，「害他變的會慌張，很快就結束，說我沒有女人味，變的很冷感，說我不能履行女友的責任，要不然同意他出去叫G，這樣對大家都好」，因此讓她決定果斷放手。

▲男友趁她睡覺時硬上，她在睡夢中嚇醒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

分手後2個月，共同好友約吃飯，怎料前男友突然出現，帶了一大群朋友，下跪向她求婚，雖然現場氣氛很浪漫，不過原PO的新任男友也剛好出現，尷尬地帶著新男友逃離現場。事後，前男友到處放話她「偷人」，後悔自己沒有早點看清，浪費6年的時間在這樣的男人身上。

貼文曝光後，網友們全看傻，並讚賞原PO的勇氣，「妳當時跟他分手應該昭告天下的」、「這男的智商是不是100%都用在工作了」、「很佩服你的勇氣跟果斷，如果真的覺得不適合早點分開吧」、「斷聯兩個月還有辦法厚著臉皮求婚，這是什麼邏輯我看不懂」、「情勒求婚，這真的不行，還好妳逃離了」。

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