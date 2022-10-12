警告外送員餐點放這「數名壯漢立刻衝出痛毆」　三重口吻眾人喊告

▲外送員。（示意圖，非新聞當事人／記者蕭筠攝）



記者崔子柔／綜合報導

外送平台提供無接觸服務造福眾人，但因雙方溝通不良引起紛爭的案例也不少。一名外送員近日就提醒，三重某電梯公寓門外貼著一張公告，警告外送員不准把食物放這，否則「會有數名壯漢衝出來痛毆你」。

該名外送員10日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他要送到電梯公寓樓上的分租套房，從電梯門一出來左轉，就看見鐵門上貼著一張公告，寫道「現在有人正用攝影機盯著你，專心看你手機內的指示，你們再把食物放在這裡，立刻會有數名壯漢衝出來痛毆你，這是樓梯間不是外送放置區」。

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▲送餐地點貼有公告。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）



該名外送員表示，他到達後沒有看見電鈴，只能等待客人開門，然後將餐點放在櫃子上，他PO出照片主要是想提醒其他外送夥伴留意客人的備註及需求。

文章曝光後，不少人表示，「這張公告已經可以算恐嚇了」、「話不能好好講嗎」、「這樣的字句，不算恐嚇嗎？不能提告嗎」，也有人說，「是我肯定放，畢竟...放一下，賺了好幾個月的工資」、「賺年終的好機會」，另有外送員分享，「我送過一次，這肯定是有惡搞恐嚇意圖」、「那時我一頭霧水餐點不知到放哪，3分鍾過去，有人出來，也沒怎麼樣，只覺得這裡應該是不正常人」。

▼網友留言。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

