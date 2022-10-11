戲曲泰斗曾永義辭世享壽81歲　文化部將呈請總統明令褒揚

▲中央研究院戲曲院士曾永義。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

中央研究院戲曲院士曾永義昨（10）日逝世，享壽81歲。曾永義畢生奉獻於傳統戲曲與文化的維護與弘揚，囊括學術論著、文藝創作、薪傳保存、國際交流等面向，將戲曲研究發展為超越華人世界當代傳統藝術文學的「顯學」，為推動傳統藝術與戲曲發展的重要舵手。文化部長李永得聞訊後深表哀悼，將呈請總統明令褒揚。

文化部提到，曾永義1941年出生，中央研究院首位戲曲院士，為文學界重要學術泰斗，戲曲、俗文學、音韻學、民俗藝術學術領域著作等身，作育英才五十載，桃李滿天下。數十年心繫臺灣傳統藝術發展，親為崑劇、京劇、歌仔戲、客家戲撰寫劇本，曾獲中興文藝獎、金鐘獎最佳傳統戲劇節目獎、中國文藝獎章、金曲獎傳統暨藝術音樂最佳作詞人獎等獎項。

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他秉持「以傳統藝術作文化輸出」理念，積極推動兩岸戲曲學術研究與匯演交流，喚起青年學子關注傳統藝術熱潮，曾獲頒國家二等景星勳章，並為國家文藝獎及傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎得主。

文化部長李永得表示，曾永義「研優則編」，不僅將戲曲研究發展為超越華人世界當代傳統藝術文學的「顯學」，也為國內外劇團創作劇本，作品雅中有俗，兼顧文學內涵與演員藝術的綜合發揮。而他自1980年代起，投身臺灣鄉土與傳統藝術的維護發揚工作，提升民族藝師的社會地位，提倡精緻歌仔戲，戲曲創作與學術理論成果斐然，為學界與藝文界培養代代優秀人才，推動戲曲藝術向前邁進，感佩大師一生春風化雨、開枝散葉的貢獻。