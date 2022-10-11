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南部辦桌「超霸氣甜點」一人一桶！　阿姨嗨捧6桶回家

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲流水席甜點超大份。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者崔子柔／綜合報導

有的人喜歡在飯店辦桌宴客，也有人喜歡流水席風情，近日就有網友分享，他在南部吃流水席時，飯後甜點竟然是「一人一桶冰淇淋」，讓他直呼「霸氣！」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「南部鄉下就是要這樣霸氣！要吃就是要吃整桶」，並附上一張照片，一名服務生推出推車，整車裝滿數十桶冰淇淋，準備端給賓客。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不少網友紛紛留言分享曾經碰過的整桶冰淇淋照片，並表示「南部確實辦桌都一人一桶」、「流水席才是宴客之王」、「這桌都是自己人，帶了6桶回家，還好冰庫有空間」、「一桌每人各一桶別懷疑」、「南部人就是霸氣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼鄉親分享。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

也有人說，「兩萬元的流水席可以吃很好很飽，兩萬的大餐廳只能回家吃泡麵」、「北部都市就是如此俗氣，連吃整桶都要如此訝異」、「自以為的好客，實質上的浪費食物，有幾個當場吃的完？外帶回家也是化了大半桶」、「這只是大桶，但是價格還是輸哈根達斯」、「辦桌本來就是要這樣！！！中部北部都是在吃兒童餐」。

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