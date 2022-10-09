嘉義市「商圈成果發表嘉年華」超跑助陣收費不一　廠商回應了

▲ 嘉義市國慶連假超跑活動，動靜態場地收費不一，其實是主辦單位不同。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

雙十連假，超跑抵嘉！嘉義市湖美一路9日舉行刺激的「跑車動態秀」，以及0至400直線加速賽，匯集200多輛超跑的活動，配合嘉義市購物節抽輕豪宅大獎以及加碼百萬休旅車活動，吸引不少民眾扶老攜幼前往觀賞，但卻有民眾對於文化路靜態超跑展及湖美一路「跑車動態秀」兩處收費不一致感到疑惑。籌辦「2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」的嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗隨後也做出解釋。

▲ 嘉義超跑活動現場收費攤位 。（圖／讀者提供）

民眾表示，一早去到文化路看靜態超跑不用收費，但隨後前往湖美一路看直線加速卻要收費，兩地看似相同的活動，其中一處卻要收費，卻也沒告知感受相當不好。

民眾表示，當然支持收費，但希望主辦單位賽後有負責環境整理，稍早去看直線競速 ，卻發現滿地檳榔渣、煙蒂、小垃圾，收費但要有品質，但到處都垃圾，廁所也髒死了!更有民眾表示因為廁所不乾淨憋壞了，希望收費仍要有品質。

劉慶宗表示，從10/9開始連續兩天於湖美一路及環湖路為起點舉行跑車動態秀，現場主辦單位為台灣觀光旅遊聯盟協會，不同於文化路展場「靜態超跑展」由嘉義市政府舉辦，「跑車動態秀」收費是用來做後續場地回復及工作人員餐費等，希望大家可以體會主辦單位承辦賽事的辛苦。

▲嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（圖左）解釋。嘉義市國慶連假超跑活動，動靜態場地收費不一，其實是主辦單位不同。（圖／嘉義市政府提供）

「2022嘉義市文化商圈成果發表嘉年華」10月8日、9日兩天，在嘉義市文化公園熱鬧舉辦；10月9日及10日上午8時至下午6時，歡迎大家前往湖美一路參觀刺激、精彩的超跑動態秀。