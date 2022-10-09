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半年不用洗髮精！禿頭男「長出滿頭黑髮」　本人親揭秘訣

半年不用洗髮精，他從「禿頂變滿頭黑髮」驚人影片曝。（圖／翻攝自微博）

▲半年不用洗髮精，他從「禿頂變滿頭黑髮」驚人影片曝。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

近日大陸一則「男子堅持半年清水洗頭，從禿頂變滿頭黑髮」的話題登上熱搜，並引發熱議。10月7日上午，當事人王先生回應，部分網友理解可能有偏差，用清水洗頭並不是全部措施，為改變髮質，自己還調整了生活作息和飲食習慣。

《極目新聞》報導，王男現年39歲，家住浙江杭州，自2017開始出現脫髮禿頂的情況，「我屬於雄激素性禿髮，一般稱為雄性脫髮或脂溢性脫法。」王男透露，之前他的應酬比較多，熬夜、喝酒是常有的事，參加獻血活動時血液檢測都不達標，「我查了很多資料，看了很多數據，還自學了營養知識。」

王男說，從2021年10月開始，他嘗試改變自己的生活作息習慣，加強身體鍛煉，「從今年4月份開始，我嘗試用清水洗頭，大概洗了半個月之後，感覺頭髮不油了，頭上也不長紅包了。大概三個月之後，原來禿頂的地方有明顯的新髮長出來。」

王男表示，部分網友的理解可能有些偏差，其實脫髮情況的改善，清水洗頭只是其中一方面。另外，他還加強了身體鍛煉，減少了糖分的攝入，改變了自己的生活作息習慣。王男妻子舒女指出，丈夫減少了應酬和喝酒，也杜絕了外賣，「我們家的烹飪方式也做了改變，以前都是高溫炒，現在是蒸和煮，跟著他，我自己也瘦了。」

武漢市中醫醫院皮膚科主治醫師蔡翔說明，雄性激素脫髮平時也叫脂溢性脫髮，它與雄激素水平有關，也和遺傳有關。從王先生發布的視頻中可以看到，脫髮區域並非完全恢復，只是比之前濃密一些，有時醫生確實會建議一些病人不去用含有化學成分的洗髮產品，但重新長出頭髮一般需要較長時間，建議患者還是要去醫院檢查。

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