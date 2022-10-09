批民進黨負面選戰始作俑者　蔣萬安稱陳時中「共犯」：高虹安也被攻擊

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中8日稱選舉不做負面選戰，被無黨籍台北市長參選人黃珊珊痛斥，陳時中就是負面選舉的起頭人。國民黨台北市長參選人蔣萬安9日也批評，民進黨是負面選戰的始作俑者，包括攻擊民眾黨新竹市長參選人高虹安，陳時中最沒資格抱怨負面選舉。

▲蔣萬安陪同游淑慧到東湖市場掃街。（圖／記者黃國霖攝）

蔣萬安9日上午陪同國民黨台北市議員游淑慧在東湖市場掃街，會前接受媒體訪問。針對藍綠白3名市長參選人於8日2022台灣氣候行動博覽會中進行一場小辯論，蔣萬安表示，昨日氣候變遷行動論壇非常好，可以實質討論政策議題，也告訴市民他們對於氣候變遷、氣候行動治理方案擘劃願景。

關於陳時中被黃珊珊批評是負面選舉起頭人，蔣萬安認為，陳時中抱怨負面選舉，但民進黨才是負面選舉的始作俑者，可看到民進黨透過媒體攻擊國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨新竹市長參選人高虹安，甚至不惜連補習讀北一女都可造謠，「這不是負面選舉，什麼才是負面選舉？」陳時中也是共犯集團一份子，最沒資格來抱怨。

至於《美麗島電子報》民調顯示，去年最用心解決台北市疫情者為陳時中？蔣萬安提及，外媒彭博社全球防疫韌性排名中，台灣是倒數第二名，只贏過俄羅斯，陳時中離開指揮官崗位後，留給世界的台灣排名倒數第二，也相信市民感受非常清楚，是誰在防疫過程中開放3＋11、說萬華是破口、阻擋民間採購疫苗、護航高端、疫苗採購合約封存30年，「清清楚楚就是陳時中。」