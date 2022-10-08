背工程師夫偷吃貨運司機！人妻闖紅燈「嗨到抽搐」喊：我要吸爆你

▲台南人妻偷吃貨運司機，丈夫發現鹹濕對話氣炸，憤而對小王提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／台南報導

台南一名人妻在外偷吃，不僅利用工作空檔與小王發生多次性行為，人妻更經常拍攝性感照給小王。除此之外，兩人還互傳鹹濕對話，內容包含，「我才一直想吃你痘痘時，噴水水跟你抽搐一下的畫面」、「我要吸爆你」等，綠帽夫抓包後，憤而對小王提告求償。法官審理後，依法判小王須賠償綠帽夫25萬元。

台南這名綠帽夫提告主張，自己本身擔任工程師，而妻子則在網拍公司工作，因此結識了負責送貨的貨運司機，但沒想到兩人卻因此發生婚外情，而小王明知道妻子的已婚身分，卻仍與妻子交往，還與妻子趁著工作空檔在多處發生性行為。

綠帽夫指控，兩人還互傳自己的照片給對方觀看，而透過對話中可發現，兩人相約到旅館，妻子穿著照片中的衣服給小王觀看後發生性行為，以及討論性行為過程的對話，直到他發現了對話內容後，妻子才坦承外遇，讓他氣得對小王提告求償。

對此，小王辯稱，人夫經常對著小孩拳腳相向，更把人妻當成奴僕使喚，也經常家暴，也都有醫院的驗傷紀錄，而人妻也向他表示，自己跟丈夫間的婚姻是為了孩子而維持，兩人不可能同偕白首。

小王還說，人妻不願與丈夫發生性行為，沒想到對方竟硬來，他們的婚姻因為人夫的行為已產生嚴重破綻，並無共同生活的圓滿安全即幸福可言，縱使他與人妻交往，也不可能破壞已不存在的圓滿安全及幸福，因此人夫並無實際損害發生，更沒有請求賠償的權利。

法官事後勘驗兩人的對話紀錄發現，小王曾說，「我才一直想吃你痘痘時，噴水水跟你抽搐一下的畫面」、「射完的時候超級敏感」，而人妻則回應，「我要吸爆你」、「熱熱的我很舒服」，不僅如此，還可發現兩人還在人妻經期來時「闖紅燈」。

法官依據對話認定，小王的行為足以破壞人夫的婚姻幸福，已嚴重侵害了人夫的配偶權，而至於小王辯稱，人夫曾對人妻家暴以及妨害性自主等行為，縱使所言為真，但也不能當作他侵害人夫配偶權的辯詞，最終判小王須賠償人夫25萬元。全案可上訴。