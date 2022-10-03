高雄夫妻臉書投資遭詐...竟轉當車手！揪友3個月狂領4000萬

▲警方逮捕馮姓詐騙車手（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄馮姓裝潢工人（56歲）和余姓保險員妻子（46歲）去年參加投資臉書社團，疑似遭詐10多萬元，在向車手頭陳姓男子（52歲）討錢時，竟被吸收成為詐騙集團車手打算「賺回來」，還「呷好逗相報」揪了范姓友人（男，58歲）一起來，3人聯手在短短3個月內就提領了4000多萬，高市刑大獲報後，逮捕馮男、余女、范男、陳男及另2名水房成員共6人，訊後依詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

高市刑大指出，這個詐騙集團是在臉書上刊登投資廣告，標榜跟著分析師投資，穩賺雙倍獲利，吸引許多被害人投入大量金額投資。其中馮男、余女2人各投資10多萬元，本以為如願能翻倍獲利，但後來想領回本金時，卻發現領不出來，想找當初的車手頭陳男討錢。

▲警方逮捕馮姓車手。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

後來陳男主動聯繫馮男、余女2人，邀請他們加入集團當車手，只要提供人頭帳戶每本可獲數萬元代價並提出提領一筆詐款，就能拿1.2％傭金，兩人認為除了能賺回損失的錢，還能獲利，於是也邀請同樣遭詐數萬元的友人范男加入。

警方調查，馮、余、范3人每次提領現金時都不停變裝、更換交通工具，企圖製造斷點增加警方查緝難度，今年1月至4月，短短3個月就成功取款4000多萬元，3人則拿到大約50萬元「酬勞」。

高雄市刑大接獲被害人報案後，成立專案小組循線調閱ATM監視器、周邊路口監視器等畫面，比對出提款車手身形特徵，鎖定馮男等3人，於8月23日在常出沒地點埋伏，將3人逮捕到案。

市刑大表示，馮男等3人遭逮後，供稱是受到陳男集團吸收，警方從165反詐騙平台調閱大數據資料，發現全台有多人遭該犯罪模式詐騙，該詐欺集團以承租套房方式，在內從事網路銀行線上轉匯被害人所投資之金額款項與人頭帳戶，再給集團提領車手進行提領作業，經比對網路IP位址後，9月間將陳男以及2名水房同夥逮捕。全案在訊後依詐欺、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。