【廣編】《聖誕夜驚魂》導演提姆波頓全球巡迴展　百件手稿首次曝光

▲「不曾公開的作品」展區收錄許多原創作品。

圖、文／提姆波頓異想世界展提供

提姆．波頓(Tim Burton)，被稱為當代最有才華的怪才導演，同時也是一位畫家、一位作家和一位攝影師。2022年《提姆波頓異想世界展》全球巡迴至臺灣站，展覽內容收錄超過500件波頓手稿及多媒體藝術創作，自10/29起至明年3/5，於中正紀念堂1展廳盛大展出。

由提姆波頓工作室與時藝多媒體聯合主辦的《提姆波頓異想世界展》，展場總共分成十大展區，當中收錄的原創作品中包含了繪畫、素描攝影底片、雕塑和多媒體影像等，它們代表了波頓過去50年來的創作軌跡。觀眾可以一窺這位世紀天才既怪異卻又令人目眩神移的創作世界，經常使人會心一笑且印象深刻。

▲波頓手稿作品之二-《無題(包圍)》Surrounded,1996。

《提姆波頓異想世界展》即將於10月下旬在中正紀念堂開展，8月底開賣的展覽早鳥票在2週內即售出超過2萬張門票。於開展前即購買早鳥票與預售票的觀眾，皆可憑電子票與通路紙票至現場換取「實體紀念票券」一張。購票與更多預售票資訊請上時藝多媒體官方網站查詢(https://www.mediasphere.com.tw/exhibition/cont?eid=90)。

【展覽資訊】

展覽名稱：提姆波頓異想世界展

展覽地點：國立中正紀念堂一樓1展廳

展覽日期： 10 / 20至2023 / 3 / 5

參觀時間︰10:00-18:00

洽詢專線：02-66169928